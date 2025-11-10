Reprodução/ Redes sociais / Montagem Portal iG Arthur observando o valor dos itens antes de decidir o que comprar

O pequeno Arthur Oliveira, natural da Bahia, tem conquistado a internet com suas reações ao estar descobrindo os valores elevados de itens que consumimos no dia a dia.





Filho de Jaqueline Oliveira e Fernando Aras, o garoto tem viralizado em vídeos nas redes sociais mostrando suas reações ao tentar administrar a própria mesada.

Nos registros, Arthur aparece usando seu dinheiro para comprar lanches e outros itens como roupas, mas o que chama atenção de quem assiste é a indignação do menino com o custo das coisas.

Em um dos vídeos mais populares, que ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações, ele se prepara para pagar seu primeiro lanche em uma rede de fast food e fica incrédulo com o valor final do pedido:

“Melhor não comer. 54 reais, que absurdo. Melhor fazer um hambúrguer em casa”, diz Arthur.

No final do vídeo ele ainda completa: “Caro e eu nem enchi”.





A reação do menino resume o sentimento de muitos brasileiros diante da alta dos preços. Em outro vídeo, ele se surpreende ao descobrir quanto custa uma simples pipoca no cinema. Empolgado no início, Arthur logo muda ao ver o valor:

“Como uma pipoca é R$55,00, se no mercado é R$2,00 o milho da pipoca?”.

Já em outro vídeo ele aparece observando os valores das camisas de time, mas logo fica desanimado. A mãe ainda pergunta ao filho se ele não tinha gostado dos preços e ele responde: “Não, tudo caro!”.

Ainda no vídeo, Arthur tenta achar uma solução e pede: “Mãe, você pode passar no cartão e eu ir parcelando? Não sabia que camisa de time era tão caro assim”.

Os vídeos renderam milhares de visualizações, além de diversos comentários e compartilhamentos.

Nos comentários, além das risadas, os internautas elogiaram a atitude dos pais e afirmaram que esse tipo de conteúdo que demonstra uma educação financeira também acaba servindo de inspiração para meninos da mesma idade.