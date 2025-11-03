Reprodução O patamar histórico foi atingido após semanas de alta contínua

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, superou pela primeira vez a marca dos 150 mil pontos nesta segunda-feira (3).

Durante o pregão, o indicador fechou com 150.454,23 pontos, em meio a um cenário de otimismo no mercado internacional e expectativas positivas em relação à agenda econômica doméstica.

O patamar histórico foi atingido após semanas de alta contínua. No último fechamento completo, na sexta-feira (31), o Ibovespa encerrou em 149.541 pontos, alta de 0,51% sobre o dia anterior.

O avanço consolidou ganho acumulado de 2,77% em outubro e 16,72% nos últimos 12 meses.

Ao longo da manhã desta segunda, o índice operava em alta de 0,24%, a 149.900,91 pontos, até ultrapassar a barreira simbólica. Às 12h15, estava em 150.075,62 pontos, valorização de 0,36%.

A máxima anterior, registrada na sexta-feira (31), havia sido de 149.635,90 pontos, o que demonstra uma sequência de recordes recentes. Apenas em 2025, já foram 17 máximas de fechamento.

Segundo a B3, o Ibovespa é composto por cerca de 86 ações, com destaque para Petrobras, que representa cerca de 20% do índice, e Vale, com 10%.

O avanço desta segunda foi sustentado por fatores externos e internos. No cenário internacional, os índices S&P 500 e Nasdaq registraram ganhos no pré-mercado de Nova York, refletindo expectativas sobre um possível acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Internamente, investidores acompanham a divulgação de balanços trimestrais de grandes companhias, como Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco, e aguardam a decisão do Comitê de Política Monetária nesta quarta-feira (5), que definirá a nova taxa Selic, hoje em 15% ao ano.

O mercado projeta manutenção ou corte moderado nos juros, o que favorece a entrada de capital estrangeiro no país por meio do carry trade, operação em que investidores buscam rendimento em moedas de países com taxas mais altas.

Dólar

Reprodução Dólar caiu novamente





Com o avanço da Bolsa, o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 5,36, menor valor desde 8 de outubro.

Às 16h10 (horário de Brasília), a taxa média era de R$ 5,3573 por dólar, queda de 0,11% em relação à sexta-feira (31), quando fechou em R$ 5,3744.

No acumulado deste ano, o real se valorizou 13,25% frente à moeda americana.

Desde o pico de R$ 6,30 registrado no início do ano, a queda chega a 15,04%.

A valorização é influenciada pela expectativa de corte de 0,25 ponto percentual nos juros do Fed (Federal Reserve), nos Estados Unidos, o que reduz a força global do dólar, e pela manutenção da Selic em patamar elevado no Brasil.

O relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda (3), manteve a projeção de R$ 5,41 para o fim deste ano, com leve melhora em relação à estimativa anterior de R$ 5,45.

Para o ano que vem, a previsão segue em R$ 5,50. No mercado futuro da B3, o contrato de dólar para novembro estava em R$ 5,3660, recuo de 0,33% em relação a 28 de outubro.