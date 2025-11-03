O Itaú Unibanco assumiu a liderança entre as empresas mais valiosas da B3 e encabeça o novo ranking das dez maiores companhias listadas na Bolsa brasileira.
Veja mais: Ibovespa bate novo recorde; dólar fecha em alta
O banco superou a Petrobras e fechou outubro com valor de mercado de R$ 401,9 bilhões, contra R$ 396,5 bilhões da estatal de petróleo.
Essa é a primeira vez desde 2020 que o Itaú ocupa de forma consistente o topo da lista.
A diferença de R$ 5,4 bilhões sobre a Petrobras marca uma inversão de posições entre os dois maiores grupos empresariais do país.
Em dólares, o Itaú atingiu US$ 75,16 bilhões, enquanto a Petrobras ficou em US$ 73,4 bilhões.
O banco registrou valorização superior a 40% desde dezembro do ano passado, quando seu valor de mercado era de R$ 281,9 bilhões.
O crescimento foi impulsionado pelo desempenho do setor financeiro e pela expansão das operações de crédito.
Já a Petrobras perdeu mais de R$ 120 bilhões desde o pico de R$ 526 bilhões, alcançado em fevereiro, com impacto da volatilidade dos preços do petróleo e das indefinições sobre sua política de dividendos.
O novo levantamento também confirma a predominância do setor financeiro entre as empresas de maior valor na B3.
Além do Itaú, aparecem BTG Pactual, Bradesco, Banco do Brasil e Itausa, holding que detém 37% de participação no Itaú Unibanco.
O top 10 da Bolsa é composto por:
- Itaú Unibanco – R$ 401,9 bilhões
- Petrobras – R$ 396,5 bilhões
- Vale – R$ 296,2 bilhões
- BTG Pactual – R$ 227,6 bilhões
- Ambev – R$ 200,3 bilhões
- Bradesco – R$ 178,1 bilhões
- Weg – R$ 176,7 bilhões
- Axia (antiga Eletrobras) – R$ 129,7 bilhões
- Itausa – R$ 127,8 bilhões
- Banco do Brasil – R$ 125,5 bilhões