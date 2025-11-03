Reprodução/Google Maps A mudança reflete trajetórias distintas ao longo do ano

O Itaú Unibanco assumiu a liderança entre as empresas mais valiosas da B3 e encabeça o novo ranking das dez maiores companhias listadas na Bolsa brasileira.

Veja mais: Ibovespa bate novo recorde; dólar fecha em alta



O banco superou a Petrobras e fechou outubro com valor de mercado de R$ 401,9 bilhões, contra R$ 396,5 bilhões da estatal de petróleo.

Essa é a primeira vez desde 2020 que o Itaú ocupa de forma consistente o topo da lista.

A diferença de R$ 5,4 bilhões sobre a Petrobras marca uma inversão de posições entre os dois maiores grupos empresariais do país.

Em dólares, o Itaú atingiu US$ 75,16 bilhões, enquanto a Petrobras ficou em US$ 73,4 bilhões.

O banco registrou valorização superior a 40% desde dezembro do ano passado, quando seu valor de mercado era de R$ 281,9 bilhões.

O crescimento foi impulsionado pelo desempenho do setor financeiro e pela expansão das operações de crédito.

Já a Petrobras perdeu mais de R$ 120 bilhões desde o pico de R$ 526 bilhões, alcançado em fevereiro, com impacto da volatilidade dos preços do petróleo e das indefinições sobre sua política de dividendos.

O novo levantamento também confirma a predominância do setor financeiro entre as empresas de maior valor na B3.

Além do Itaú, aparecem BTG Pactual, Bradesco, Banco do Brasil e Itausa, holding que detém 37% de participação no Itaú Unibanco.





O top 10 da Bolsa é composto por: