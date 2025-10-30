Agência Brasil O desempenho do índice brasileiro acompanha o movimento positivo de outros mercados emergentes

O Ibovespa encerrou a quinta-feira (30) em alta de 0,1%, aos 148.780,22 pontos, marcando o sétimo avanço consecutivo e novo recorde histórico.

O movimento refletiu uma combinação de fatores domésticos favoráveis e influências externas de cautela.

O dólar comercial, por sua vez, subiu 0,35%, encerrando o dia cotado a R$ 5,38, após operar entre R$ 5,35 e R$ 5,38.

Apesar do leve avanço do Ibovespa, o resultado consolidou um ganho acumulado de 1,74% em outubro e 24,15% no ano.

Já a moeda americana, mesmo com a valorização no pregão, acumula queda de 13,3% em 2025.





Indicadores e balanços impulsionam o mercado

Entre os fatores domésticos que influenciaram o desempenho da bolsa, estão indicadores econômicos mais favoráveis e resultados de empresas.

O IGP-M, índice usado para reajustar os alugúeis, recuou 0,36% em outubro, indicando desaceleração dos preços.

O recuo foi puxado por uma deflação de 1,41% nas matérias-primas brutas, como soja, café e bovinos.

O IPC, que mede os preços ao consumidor, avançou 0,16%, enquanto o INCC, referente ao custo da construção, registrou alta de 0,21%.

Os dados reforçaram o otimismo em torno da estabilidade econômica e da geração de empregos formais acima das projeções.

No campo corporativo, empresas ligadas a commodities e materiais básicos também contribuíram para o desempenho do índice.

Pressão externa e avanço do dólar

O dólar global (índice DXY) subiu, refletindo a busca por proteção diante de incertezas econômicas





O cenário internacional influenciou o comportamento do câmbio. O presidente do Fed (Federal Reserve), Jerome Powell, adotou tom conservador após o corte de juros anunciado na véspera, afirmando que uma nova redução em dezembro “ não é certa” .

A declaração fortaleceu o dólar no exterior, pressionando moedas de países emergentes, inclusive o real.

O dólar global (índice DXY) subiu, refletindo a busca por proteção diante de incertezas econômicas. Paralelamente, a trégua comercial entre Estados Unidos e China trouxe alívio inicial, mas sem efeito duradouro sobre os mercados.

O presidente Donald Trump anunciou acordo com Xi Jinping para reduzir tarifas sobre produtos chineses e retomar exportações agrícolas.