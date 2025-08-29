Reprodução Ibovespa: índice fechou agosto com a maior valorização dentro do mesmo mês (6,28%) para o ano

Na última sessão da semana e do mês, o Ibovespa, principal índice da B3, marcou um recorde: o índice chegou aos 141,4 mil pontos, maior patamar da história, com valorização de 0,26%.

É o maior patamar já registrado, superando os 141.263,56 pontos de 4 de julho último.

Com esse recorde histórico, a Bolsa fechou a semana com mais 2,50%, a quarta semana seguida no azul, algo que não acontecia desde as seis consecutivas de 7 de abril a 16 de maio deste ano.

E ainda encerrou agosto com a maior valorização dentro do mesmo mês para o ano.

Como este foi também o último pregão, o mês se encerra com mais 6,28%, o melhor desde agosto de 2024, quando o IBOV terminou com mais 6,54%.

Dos oito meses do ano, apenas dois ficaram negativos, fevereiro (-2,64%) e julho (-4,17%), e 2025 acumula valorização de 17,57%.

Dólar



Já o dólar, por sua vez, apresentou alta de 0,29% nesta sexta e ficou cotado a R$ 5,42, após duas quedas consecutivas.





Wall Street projeta que a moeda de reserva global continuará a trajetória de queda de 8% no ano, diante de sinais de desaceleração da economia e da expectativa de que o Federal Reserve volte a cortar os juros.



Os DIs (juros futuros) terminaram em alta nesta sexta-feira, depois de trocar bastante de sinal durante a sessão.