Clientes do Banco Itaú enfrentam dificuldades para acessar os serviços digitais da instituição. O site Downdetector, que monitora falhas em plataformas online, registrou nesta terça-feira (20) mais de 800 reclamações relacionadas ao aplicativo do banco, indicando uma instabilidade significativa nos sistemas.

As principais queixas envolvem falhas no login, operações via Pix e acesso ao internet banking. Usuários relatam mensagens de erro ao tentar realizar transações ou consultar saldos, o que tem gerado preocupação, especialmente em um dia útil de movimentação financeira intensa.

Assim hoje tentando acessar o app do Itaú desde de manhã pra fazer pagamento. pic.twitter.com/8O9sdToUEG — Robson (@esse__menino) May 20, 2025









Eu precisando fazer um pix na merda do Itaú e o aplicativo não funcionando vai se fudeeerr — Srta Huang (@Cadelicki) May 20, 2025

itaú, se vc fosse um aplicativo de banco bom, qual vc seria? pic.twitter.com/NSo7jA9Ch7 — 𝒃𝒆.⭑ (lisa’s gf) (@benamodalisa) May 20, 2025





Em resposta às reclamações do X, a instituição financeira disse que estão cientes do ocorrido e todo o time de tecnologia está trabalhando para resolver o quanto antes.

"Já estamos cientes dessa falha no pix e o time responsável está cuidando de tudo para realizar os ajustes necessários o quanto antes, tá? Orientamos não realizar a transação novamente, e aguarde para consultar a efetivação da transação mais tarde. Ok?", disse.

Em nota ao Portal iG, o banco Itaú informou na tarde desta terça-feira (20) que o aplicativo voltou ao normal.

"O Itaú Unibanco informa que o acesso ao aplicativo já foi totalmente normalizado. O banco pede desculpas a seus clientes por qualquer inconveniente."