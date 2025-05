Divulgação Itaú Unibanco





Mais de 195 imóveis serão leiloados entre maio e junho em uma parceria entre o Itaú Unibanco e a empresa Zuk, especializada em leilões judiciais e extrajudiciais. Os lances, que ocorrem de forma totalmente online, incluem residências, comércios, terrenos e imóveis rurais espalhados por 18 estados do país. Os descontos podem chegar a 77% em relação aos valores de avaliação.

As negociações serão feitas por meio do site da Zuk, onde interessados precisam se cadastrar, consultar o edital e fazer suas ofertas. A condição de pagamento é à vista, com um desconto adicional de 10%.

Entre os destaques está uma casa de alto padrão no Bella Vista Residence Club, na Barra, em Balneário Camboriú (SC), avaliada em R$ 3 milhões. Já o imóvel mais barato listado no certame é um terreno de 880 metros quadrados na cidade de Moreira Sales (PR), ofertado por R$ 44 mil, o que representa o maior desconto entre todos os lotes.

As propriedades estão localizadas em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Pernambuco, Goiás, entre outros. Segundo a Zuk, a iniciativa é voltada tanto a quem busca a casa própria quanto a investidores e empresários em busca de novas oportunidades.

Fundada em 1986, a Zuk (antiga Zukerman Leilões) atua há quase quatro décadas no segmento e tem parcerias com grandes instituições financeiras, incluindo o Itaú. A empresa afirma que os leilões vêm ajudando milhares de pessoas a adquirir imóveis abaixo do valor de mercado.