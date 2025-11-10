Farah Service Projeto de Ciclovia Franco Montoro e Parque Bruno Covas ganham terceiro lugar do Prêmio SP Carbono Zero

Não poderíamos falar de cidades humanas sem mencionar as instituições e marcas que investem tanto em ações de melhorias urbanas. Uma marca que se destaca no segmento por suas atividades nas margens do Rio Pinheiros é a Heineken.

O projeto de revitalização da Ciclovia Franco Montoro e do Parque Bruno Covas ganhou em terceiro lugar do Prêmio SP Carbono Zero, que ranqueava projetos de inovadores no estado de São Paulo. Esse prêmio não se deve só aos grandes esforços da Farah Service, mas também às marcas que nos ajudam a financiar essas melhorias.

A Heineken apoia a revitalização do Parque Linear Bruno Covas e da Ciclovia Franco Montoro, um apoio que inclui a criação de novas ciclovias, implementação de sinalizações e a criação de espaços de lazer ao longo do rio Pinheiros. Além disso, a marca criou ativações com o intuito de promover o bem-estar e atrair pessoas para a discussão sobre os rios urbanos.

Farah Service Projeto de revitalização do Rio Pinheiros inclui primeiro bar flutuante montado em 2023





Essas ativações incluem o primeiro bar flutuante do Rio Pinheiros, montado pela Heineken em 2023, e o primeiro bar navegável, montado pela marca Amstel do grupo Heineken em 2024, que retornou para o rio no ano seguinte para sua segunda edição.



