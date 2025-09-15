Divulgação/Farah Service Ciclovia Franco Montoro leva esporte e lazer nas margens do Rio Pinheiros

Concebidos com o ideal de pertencimento da população nos espaços urbanos, a Ciclovia e o Parque Bruno Covas compreendem um dos maiores projetos de mobilidade alternativa do país, conectando de forma rápida e sustentável as duas margens do rio, promovendo a integração com o transporte público através de acessos a estações de trem e metrô e criando 29,5km de via alternativa pela cidade – sendo 22,5km na margem leste na Ciclovia e 9km na margem oeste no Parque Linear Bruno Covas.

Tanto a Ciclovia Franco Montoro quanto o Parque Linear Bruno Covas fazem parte do projeto Novo Rio Pinheiros, que tem como objetivo a despoluição do rio. É o maior projeto de regeneração urbana da América Latina e se baseia na ressignificação do espaço com o propósito de incentivar a mobilidade alternativa e intermodal, a prática esportiva e de lazer, através da disponibilização de infraestrutura de qualidade, iluminação, segurança, operações de serviço, alimentação e atividades culturais.

Desde 2020, quando a Farah Service assumiu a gestão da Ciclovia, o número de usuários cresceu mais de 2000%. No início eram 20 mil pessoas por mês e agora são 470 mil. Este crescimento não incide somente entre praticantes de esporte, mas também entre pessoas que começaram a utilizar a Ciclovia como espaço de lazer e via de mobilidade urbana, uma vez que ela possibilita o acesso às linhas de trem e metrô da cidade.

Essa iniciativa impacta aproximadamente três milhões de pessoas, dezenas de bairros e diversas realidades socioeconômicas e culturais. Por isso, foram eleitos três pilares de atuação: garantir a não gentrificação do espaço, a segurança das mulheres e a equidade. O foco é a mobilidade urbana, a pluralidade no acesso aos equipamentos e serviços disponibilizados, a preservação e resgate de toda a fauna e flora local, o incentivo a prática esportiva e a busca por mais saúde e bem-estar.

Das ações descritas acima, destacam-se:

A criação e desenvolvimento do Lab Rio Pinheiros, um hub de estudos do entorno que tem como objetivo mapear as necessidades mais latentes de facilitação dos acessos, caminhabilidade e comunicação com as comunidades do entorno.

A criação de parcerias com responsabilidade social e incentivo ao micro empreendedorismo, por meio de espaço e estrutura de graça e contratos que prevejam uma alimentação nutritiva e acessível nos cafés e restaurantes.

A criação do CAPA (Centro de Proteção e Apoio aos Animais), ONG responsável por fazer o acompanhamento de todos os animais domésticos e silvestres que vivem ou aparecem, dando todo apoio e cuidados quando necessário. Os animais domésticos feridos são resgatados, tratados e disponibilizados para adoção com divulgação através do Instagram @projeto.capa e os animais silvestres são reabilitados e soltos na natureza novamente.

Hoje as pessoas têm prazer em pedalar à beira do rio; com o fácil acesso às linhas de trem e metrô, com comidas saudáveis e com preços mais acessíveis, com a prática de esportes além da bicicleta e com o poder de visitar exposições e até mesmo assistir palestras e aulas. Tudo isso de graça e com segurança, aumentando a qualidade de vida e bem estar.

Assim se tornando um dos maiores casos de sucesso de Cidades Humanas na cidade de São Paulo.



