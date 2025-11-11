Reprodução/Divulgação/Gol Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros quatro estados.

A Gol Linhas Aéreas abriu um processo seletivo para preencher 163 vagas de emprego oferecidas em diferentes regiões do país. A seleção conta com vagas que abragem diferentes níveis de experiência, nos modelos remotos, híbridos e presenciais.

Oportunidades espalhadas pelo país

As oportunidades oferecidas estão, em sua maioria, concentradas no estado de São Paulo, porém, o processo seletivo também oferce posições em cidades de Minas Gerais, Florianópolis, Rio de Janeiro, Ceará, Brasília, Bahia, Alagoas, Sergipe, Pará, Roraima, Paraíba, Santa Catarina, Acre, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Amapá, Amazonas, Rio Grande de Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Tocantins.





Cargos em diversos setores

Os cargos oferecidos se estendem por diversas áreas da empresa, como os setores administrativos, operacionais, comerciais e técnicos.

Algumas das vagas oferecidas são: Almoxarife, Advogado de Contratos, Analista Administrativo, Analista Comercial de Frota, Analista Comercial Internacional, Analista de Marketing, Auxiliar de Pintura, Auxiliar de Aeroporto e Técnico em Manutenção de Aeronaves.

As candidaturas devem ser realizadas no portal oficial da empresa.