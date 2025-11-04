As dezenas do concurso 2316 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 43.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 44.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
73 - 58 - 25 - 24 - 42 - 28 - 78.
Time do Coração: ALTOS/PI.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 91.215,96
5 acertos
339 apostas ganhadoras, R$ 1.537,56
4 acertos
6.264 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
60.132 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
ALTOS /PI
18.642 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega-Sena
O concurso 2936 da Mega-Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 40.262.461,21. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 48.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
29 - 32 - 04 - 15 - 09 - 07.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04
4 acertos
5.298 apostas ganhadoras, R$ 647,65
Lotofácil
O concurso 3530 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 5.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
16 - 20 - 11 - 23 - 02 - 05 - 01 - 24 - 22 - 07 - 13 - 15 - 03 - 25 - 12.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
349 apostas ganhadoras, R$ 2.409,09
13 acertos
14907 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
189509 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
1001153 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina
O concurso 6870 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.376.213,01. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
46 - 18 - 42 - 20 - 19.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 7.939,30
3 acertos
3.818 apostas ganhadoras, R$ 77,23
2 acertos
73.872 apostas ganhadoras, R$ 3,99
Dia de Sorte
O concurso 1137 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.100.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.500.000,00 para o próximo sorteio.Veja os números:
14 - 13 - 20 - 26 - 12 - 22 - 07.
Mês da Sorte: 04 - ABRIL.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 2.458,22
5 acertos
2.225 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
25.648 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Abril
81.178 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.