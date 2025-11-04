Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2316 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 43.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 44.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

73 - 58 - 25 - 24 - 42 - 28 - 78.

Time do Coração: ALTOS/PI.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 91.215,96

5 acertos

339 apostas ganhadoras, R$ 1.537,56

4 acertos

6.264 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

60.132 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

ALTOS /PI

18.642 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega-Sena

O concurso 2936 da Mega-Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 40.262.461,21. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 48.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

29 - 32 - 04 - 15 - 09 - 07.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04

4 acertos

5.298 apostas ganhadoras, R$ 647,65

Lotofácil

O concurso 3530 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 5.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

16 - 20 - 11 - 23 - 02 - 05 - 01 - 24 - 22 - 07 - 13 - 15 - 03 - 25 - 12.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

349 apostas ganhadoras, R$ 2.409,09

13 acertos

14907 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

189509 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1001153 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina

O concurso 6870 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.376.213,01. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 2.200.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

46 - 18 - 42 - 20 - 19.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 7.939,30

3 acertos

3.818 apostas ganhadoras, R$ 77,23

2 acertos

73.872 apostas ganhadoras, R$ 3,99

Dia de Sorte

O concurso 1137 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.100.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.500.000,00 para o próximo sorteio.Veja os números:

14 - 13 - 20 - 26 - 12 - 22 - 07.

Mês da Sorte: 04 - ABRIL.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 2.458,22

5 acertos

2.225 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

25.648 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Abril

81.178 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.