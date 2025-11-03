Reprodução Lotomania

As dezenas do concurso 2844 da Lotomania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 8.329.946,61. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

96 - 70 - 31 - 91 - 54 - 66 - 61 - 32 - 34 - 95 - 05 - 01 - 26 - 49 - 97 - 02 - 14 - 51 - 16 - 77.

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 8.329.946,62

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 64.424,18

18 acertos

80 apostas ganhadoras, R$ 2.516,57

17 acertos

600 apostas ganhadoras, R$ 335,54

16 acertos

3842 apostas ganhadoras, R$ 52,40

15 acertos

16843 apostas ganhadoras, R$ 11,95

0 acertos

Não houve acertador

Detalhamento

MANDIRITUBA/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lotofácil

O concurso 3529 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

15 - 19 - 07 - 14 - 08 - 18 - 12 - 22 - 10 - 24 - 11 - 20 - 17 - 16 - 01.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 862.502,19

14 acertos

212 apostas ganhadoras, R$ 1.706,11

13 acertos

7639 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

102052 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

500708 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

SALVADOR/BA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Quina

O concurso 6869 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 653.736,90. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

59 - 29 - 64 - 38 - 65.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

25 apostas ganhadoras, R$ 11.206,92

3 acertos

1.671 apostas ganhadoras, R$ 159,68

2 acertos

44.696 apostas ganhadoras, R$ 5,96

Dupla Sena

O concurso 2881 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 468.203,07 e o 2º sorteio avaliado em R$ 45.263,98. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:





1º sorteio: 20 - 43 - 14 - 25 - 36 - 13.

2º sorteio: 34 - 36 - 21 - 40 - 25 - 03.





Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

2 apostas ganhadoras R$ 20.574,54

4 acertos

340 apostas ganhadoras R$ 138,31

3 acertos

7.667 apostas ganhadoras R$ 3,06

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

3 apostas ganhadoras R$ 12.344,72

4 acertos

277 apostas ganhadoras R$ 169,77

3 acertos

6.308 apostas ganhadoras R$ 3,72

Super Sete

O concurso 767 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 3.600.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:





COLUNA 1 - 0.





COLUNA 2 - 7.





COLUNA 3 - 6.





COLUNA 4 - 2.





COLUNA 5 - 0.





COLUNA 6 - 0.





COLUNA 7 - 6.





Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 14.847,19

5 acertos

62 apostas ganhadoras, R$ 1.026,30

4 acertos

1.002 apostas ganhadoras, R$ 63,50

3 acertos

8.409 apostas ganhadoras, R$ 6,00













Como jogar

A Lotofácil é uma modalidade de loteria da Caixa Econômica Federal conhecida pela simplicidade das apostas e pela alta probabilidade de premiação. O jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios são pagos a quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há duas formas opcionais de facilitar a aposta. Na Surpresinha, o sistema seleciona os números de forma automática. Já na Teimosinha, o apostador pode repetir a mesma combinação por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos. A aposta mínima, correspondente a 15 números, custa R$ 3,50.

Bolão

O Bolão da Lotofácil é uma modalidade que permite apostas em grupo, nas quais os participantes dividem o custo e também o prêmio. O registro pode ser feito diretamente no volante, no campo específico, ou com auxílio do atendente da lotérica.

O valor mínimo de um bolão é de R$ 14,00, e cada cota deve custar pelo menos R$ 4,50. A quantidade de cotas varia conforme o número de dezenas escolhidas, podendo ir de 2 a 7 cotas para apostas de 15 números e chegar a até 100 cotas para apostas de 20 números.

Cada bolão pode conter até 10 apostas no mesmo recibo, quando compostos por 15 a 19 números, e até 4 apostas quando compostos por 20 números. Todas as apostas incluídas no bolão devem conter a mesma quantidade de dezenas.

As cotas podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA. Nesses casos, há cobrança de uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota. As vendas de bolões digitais são encerradas às 19h30 nos dias em que há sorteio.