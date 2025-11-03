Burnout: como identificar, prevenir e cuidar da saúde mental nas empresas

O esgotamento mental, também conhecido como síndrome de burnout, é um fenômeno cada vez mais presente no ambiente de trabalho moderno. Pressão por resultados, jornadas longas e a dificuldade em equilibrar vida pessoal e profissional estão entre os principais gatilhos.
É uma condição que vai além do simples cansaço. Trata-se de um estado de esgotamento e estresse profundos, no qual a pessoa se sente incapaz de lidar com as demandas profissionais. O termo foi reconhecido oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um distúrbio ocupacional desde 2021.
No Brasil, cerca de 30% das pessoas ocupadas sofrem com a síndrome de burnout, de acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt). Além disso, somente em 2023, 421 pessoas foram afastadas do trabalho pelo mesmo motivo, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério da Previdência Social. É o maior número dos últimos 10 anos no país.
Mais do que um problema individual, o esgotamento mental é um reflexo do ambiente e das condições de trabalho, pauta diretamente relacionada à agenda ESG nas empresas. Encarar o burnout apenas como uma questão pessoal desvia o foco das verdadeiras origens do problema e reforça um sentimento de culpa e isolamento.
Principais sintomas do burnout
Reconhecer os sinais é tarefa fundamental para evitar que o quadro se agrave. O burnout não surge de um dia para o outro: ele é resultado de um acúmulo de estresse e sobrecarga.
Entre os sintomas mais comuns, estão o cansaço extremo e persistente – mesmo após o descanso; dificuldade de concentração e lapsos de memória; irritabilidade e alterações de humor; sensação constante de incompetência ou fracasso; insônia ou sono de má qualidade; cefaleias, dores musculares e outros sintomas físicos; desmotivação e perda de interesse pelo trabalho.
Com o tempo – e caso não sejam devidamente tratados –, esses sintomas podem evoluir para quadros mais graves, levando a depressão e ansiedade generalizada.
Impactos da saúde mental para empresas e equipes
Além de comprometer a saúde dos trabalhadores, o problema impacta nos resultados da empresa – com aumento do absenteísmo, queda de produtividade e criatividade, elevação do turnover.
Por outro lado, de acordo com a OMS, a cada 1 dólar investido em saúde mental, há um retorno de 4 dólares em produtividade. Uma pesquisa da Harvard Business Review revela que 60% das empresas que implementaram programas estruturados de saúde mental observaram 20% de aumento na produtividade, 30% de redução no absenteísmo, 40% menos rotatividade, 35% mais satisfação dos colaboradores.
Como promover ações de saúde mental nas empresas
Cuidar da saúde mental dentro das empresas é fundamental para garantir um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. É mais do que oferecer palestras pontuais – exige políticas estruturadas e comprometimento da liderança. Essas ações devem começar com o reconhecimento da importância do bem-estar psicológico como parte da cultura organizacional.
Isso pode incluir a criação de políticas internas voltadas à saúde mental, como programas de escuta ativa, canais de apoio emocional e campanhas de conscientização sobre temas como estresse, ansiedade e burnout. Quando a empresa demonstra cuidado genuíno com seus colaboradores, fortalece o sentimento de pertencimento e confiança dentro da equipe.
Além disso, investir em prevenção e acompanhamento contínuo, além de capacitar líderes e gestores para que saibam identificar sinais de angústia em seus times e oferecer o suporte adequado é essencial. Pequenas mudanças, como flexibilização de horários e pausas regulares também contribuem significativamente para o equilíbrio emocional dos funcionários.
Cuidar da saúde mental dos trabalhadores é um investimento que impacta diretamente na qualidade do trabalho e na cultura da organização. Ao promover um ambiente mais empático, a empresa não apenas cumpre um papel social relevante, mas também fortalece sua sustentabilidade e competitividade no mercado.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- Burnout: como identificar, prevenir e cuidar da saúde mental nas empresasConheça os principais sintomas de esgotamento mental no trabalho e como as empresas podem ajudar a preveni-lo
- É preciso planejamento para descarbonização sustentável no paísO foco na retirada progressiva do uso dos hidrocarbonetos fósseis não pode desconsiderar que eles são insumos para o setor importante da petroquímica
- Desemprego no trimestre é o menor da série históricaA taxa de desemprego caiu para 5,6% no trimestre, repetindo a menor taxa da série histórica
- As estradas na Amazônia e o desmatamentoPesquisa compara três regiões amazônicas e mostra que estradas servem para atividades mais lucrativas e destrutivas, como gado e mineração
- Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembroO saldo de setembro é maior em relação a agosto, quando o país tinha criado 147.358 empregos.
- Patrimônio histórico ameaçadoAbandono de patrimônio histórico nas capitais expõe conflitos entre interesses público e privado
- As paredes gritamE o que dizem quando falam? O que dizem quando calam?
- Natura é destaque em prêmio Top of Mind de sustentabilidadePesquisa Top of Mind 2025, do Datafolha, também reconhece a Ypê na categoria “preservação do meio ambiente”
- A 15 minutos da qualidade de vidaPara Carlos Moreno, idealizador do conceito da cidade de 15 minutos, é preciso otimizar o tempo de deslocamento na cidade, a fim de garantir acesso aos direitos da população
- O que muda com o novo decreto de logística reversa de plásticosDecreto nº 12.688/2025 define metas de reciclagem e uso de plástico reciclado até 2040
O post Burnout: como identificar, prevenir e cuidar da saúde mental nas empresas apareceu primeiro em ESG Insights.