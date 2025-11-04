Para o especialista, o movimento demonstra que a recuperação da bolsa não está concentrada em um único segmento
Para o especialista, o movimento demonstra que a recuperação da bolsa não está concentrada em um único segmento

O avanço do Ibovespa acima dos 150 mil pontos, registrado pela primeira vez na segunda-feira (3), foi interpretado por analistas como um marco de confiança do mercado financeiro.

EntendaIbovespa atinge marca de 150 mil pontos pela 1ª vez na história

Para Luiz Filipe, head de renda variável e sócio da Adda Partners, o movimento reflete uma combinação de fatores que reforçam ''um momento de otimismo nos mercados e refletem uma combinação rara de confiança local e externa”.

Segundo ele, a valorização da bolsa foi impulsionada por uma leitura mais positiva do cenário macroeconômico, pela queda dos juros futuros, pelo maior fluxo de capital estrangeiro e pelas expectativas de cortes de juros nos Estados Unidos.

Esses elementos, afirmou, reacenderam o apetite por risco e fortaleceram o mercado acionário brasileiro.

Entre os papéis que mais contribuíram para o avanço do índice, o analista destacou Eletrobras (ELET3) e Bradesco (BBDC4). As duas empresas, de setores distintos, tiveram desempenho relevante no período.

A Eletrobras vem apresentando melhora nas margens e redução de custos após o processo de privatização, acumulando alta superior a 50% nos últimos 12 meses.

Já o Bradesco registrou recuperação de mais de 40% no mesmo intervalo, em meio à retomada da rentabilidade bancária e à melhora dos indicadores de crédito.

Para o especialista, o movimento demonstra que a recuperação da bolsa não está concentrada em um único segmento.

“Empresas líderes, sejam estatais reestruturadas ou instituições privadas sólidas, passam a ser recompensadas por eficiência e perspectiva de crescimento” , disse ao iG.

Ponderação sobre otimismo

O patamar histórico foi atingido após semanas de alta contínua
O patamar histórico foi atingido após semanas de alta contínua


Apesar do recorde histórico, em termos reais, o Ibovespa ainda está abaixo de picos anteriores quando ajustado pela inflação.

Mesmo assim, a marca de 150 mil pontos tem efeito simbólico e psicológico no mercado, segundo Luiz Filipe, porque reforça a confiança dos investidores e pode incentivar novas captações e emissões no mercado de capitais.

Ele ponderou que o momento exige equilíbrio entre entusiasmo e cautela.

“Parte da valorização recente se apoia em expectativas de cenário — e não necessariamente em fundamentos uniformes entre todos os setores” , observou.


Para investidores e gestores, disse, o desafio é manter disciplina e foco no longo prazo, aproveitando a retomada sem se afastar da estratégia.

O recorde simboliza uma fase mais madura do mercado financeiro brasileiro.

“Mais do que um número redondo, os 150 mil pontos representam um novo capítulo da bolsa — um sinal de eficiência e confiança em um mercado que volta a ser visto como oportunidade, e não apenas volatilidade.”

