Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Para o especialista, o movimento demonstra que a recuperação da bolsa não está concentrada em um único segmento

O avanço do Ibovespa acima dos 150 mil pontos, registrado pela primeira vez na segunda-feira (3), foi interpretado por analistas como um marco de confiança do mercado financeiro.

Entenda: Ibovespa atinge marca de 150 mil pontos pela 1ª vez na história



Para Luiz Filipe, head de renda variável e sócio da Adda Partners, o movimento reflete uma combinação de fatores que reforçam ''um momento de otimismo nos mercados e refletem uma combinação rara de confiança local e externa”.

Segundo ele, a valorização da bolsa foi impulsionada por uma leitura mais positiva do cenário macroeconômico, pela queda dos juros futuros, pelo maior fluxo de capital estrangeiro e pelas expectativas de cortes de juros nos Estados Unidos.

Esses elementos, afirmou, reacenderam o apetite por risco e fortaleceram o mercado acionário brasileiro.

Entre os papéis que mais contribuíram para o avanço do índice, o analista destacou Eletrobras (ELET3) e Bradesco (BBDC4). As duas empresas, de setores distintos, tiveram desempenho relevante no período.

A Eletrobras vem apresentando melhora nas margens e redução de custos após o processo de privatização, acumulando alta superior a 50% nos últimos 12 meses.

Já o Bradesco registrou recuperação de mais de 40% no mesmo intervalo, em meio à retomada da rentabilidade bancária e à melhora dos indicadores de crédito.

Para o especialista, o movimento demonstra que a recuperação da bolsa não está concentrada em um único segmento.

“Empresas líderes, sejam estatais reestruturadas ou instituições privadas sólidas, passam a ser recompensadas por eficiência e perspectiva de crescimento” , disse ao iG.

Ponderação sobre otimismo

Reprodução O patamar histórico foi atingido após semanas de alta contínua





Apesar do recorde histórico, em termos reais, o Ibovespa ainda está abaixo de picos anteriores quando ajustado pela inflação.

Mesmo assim, a marca de 150 mil pontos tem efeito simbólico e psicológico no mercado, segundo Luiz Filipe, porque reforça a confiança dos investidores e pode incentivar novas captações e emissões no mercado de capitais.

Ele ponderou que o momento exige equilíbrio entre entusiasmo e cautela.

“Parte da valorização recente se apoia em expectativas de cenário — e não necessariamente em fundamentos uniformes entre todos os setores” , observou.





Para investidores e gestores, disse, o desafio é manter disciplina e foco no longo prazo, aproveitando a retomada sem se afastar da estratégia.

O recorde simboliza uma fase mais madura do mercado financeiro brasileiro.

“Mais do que um número redondo, os 150 mil pontos representam um novo capítulo da bolsa — um sinal de eficiência e confiança em um mercado que volta a ser visto como oportunidade, e não apenas volatilidade.”