Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro Prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou centro de inovação

O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, nesta terça-feira (04), a instalação de um centro de tecnologia da Uber no Rio de Janeiro, com investimento de R$ 500 milhões e a criação de 200 vagas para profissionais de tecnologia ao longo de cinco anos. O anúncio foi feito durante a Cúpula Mundial de Prefeitos da C40, no complexo Museu de Arte Moderna (MAM)/Vivo Rio.

"É uma excelente notícia para o Rio de Janeiro. A Uber demonstra enorme carinho pela cidade ao escolher investir aqui. Esse centro vai criar empregos de alta qualificação e reforça nosso esforço para atrair investimentos e empresas inovadoras. O Rio é o melhor lugar do Brasil para desenvolver tecnologia" , afirmou Paes.

A iniciativa integra a política municipal de incentivo à inovação e reforça a parceria entre o poder público e o setor privado na promoção do desenvolvimento econômico. A previsão é de que o centro entre em operação em 2026.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, a chegada da Uber amplia as oportunidades no setor tecnológico e confirma a retomada de empregos qualificados no município.

"É mais um passo importante. Ter uma empresa global como a Uber expandindo sua base de engenheiros e desenvolvedores no Rio mostra que estamos no caminho certo" , disse.

O novo espaço também será voltado à formação e à capacitação de talentos. A Uber prevê parcerias com universidades e centros de pesquisa locais, com foco em programas de qualificação técnica e inovação. Os profissionais contratados vão trabalhar em projetos que atendem à plataforma global da empresa, impactando usuários e motoristas em diversos países.

De acordo com a diretora-geral da Uber no Brasil, Silvia Penna, o investimento reforça a importância estratégica do país para as operações da companhia.

"O Tech Center do Rio complementa o trabalho desenvolvido em São Paulo e amplia nossa capacidade de atrair e formar profissionais altamente qualificados" , declarou.

O centro atuará em diferentes frentes, como engenharia de software, plataformas e infraestrutura de dados, além de pesquisa em Inteligência Artificial (IA) aplicada. As equipes serão responsáveis por desenvolver soluções tecnológicas de alcance global, desde novas funcionalidades até ferramentas internas e experiências aprimoradas para os usuários.

Nas redes sociais, Eduardo Paes comemorou o acordo ao lado de executivos da Uber e reforçou: "Esse investimento reforça o compromisso de trazer cada vez mais investimentos e mais empregos qualificados pra cá, além de consolidar nossa cidade como a capital da inovação da América Latina!"