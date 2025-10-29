As dezenas do concurso 6865 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (29), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 29.088.700,54. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 31.500.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
55 - 29 - 42 - 71 - 75.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
77 apostas ganhadoras, R$ 11.744,78
3 acertos
6.227 apostas ganhadoras, R$ 138,31
2 acertos
166.894 apostas ganhadoras, R$ 5,16
+ Milionária
O concurso 298 da + Milionária sorteou o prêmio estimado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
36 - 28 - 35 - 10 - 02 - 09.
Trevos da sorte: 2 - 6.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 161.001,34
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
17 apostas ganhadoras, R$ 4.209,19
4 acertos + 2 trevos
44 apostas ganhadoras, R$ 1.742,43
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
582 apostas ganhadoras, R$ 131,73
3 acertos + 2 trevos
944 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
6594 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
6457 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
50678 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2876 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 155.654,23 e o 2º sorteio avaliado em R$ 36.599,76. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 30 - 31 - 35 - 09 - 46 - 50.
2º sorteio: 40 - 27 - 12 - 15 - 14 - 46.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
3 apostas ganhadoras R$ 11.090,84
4 acertos
250 apostas ganhadoras R$ 152,10
3 acertos
5.224 apostas ganhadoras R$ 3,63
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
4 apostas ganhadoras R$ 7.486,32
4 acertos
258 apostas ganhadoras R$ 147,38
3 acertos
5.413 apostas ganhadoras R$ 3,51
- LEIA TAMBÉM: Últimos sorteios das loterias da Caixa.
Lotomania
O concurso 2842 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 6.371.729,69. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 7.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
27 - 86 - 83 - 05 - 12 - 11 - 06 - 54 - 63 - 10 - 21 - 44 - 76 - 75 - 35 - 67 - 25 - 48 - 64 - 84.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
7 apostas ganhadoras, R$ 36.327,82
18 acertos
112 apostas ganhadoras, R$ 2.027,22
17 acertos
848 apostas ganhadoras, R$ 187,42
16 acertos
4418 apostas ganhadoras, R$ 35,97
15 acertos
17968 apostas ganhadoras, R$ 8,84
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 765 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 3.400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.500.000,00 para o próximo sorteio.Veja os números:
COLUNA 1 - 8.
COLUNA 2 - 4.
COLUNA 3 - 6.
COLUNA 4 - 2.
COLUNA 5 - 4.
COLUNA 6 - 0.
COLUNA 7 - 6.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 11.461,78
5 acertos
44 apostas ganhadoras, R$ 1.116,40
4 acertos
624 apostas ganhadoras, R$ 78,72
3 acertos
5.847 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3525 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas ganhadoras dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
17 - 18 - 14 - 24 - 02 - 01 - 11 - 07 - 10 - 15 - 23 - 21 - 16 - 03 - 20.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 847.987,42
14 acertos
236 apostas ganhadoras, R$ 2.152,58
13 acertos
6259 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
75501 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
434957 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SANTO ANDRE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.