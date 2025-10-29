MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil, Quina e outras loterias

As dezenas do concurso 6865 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (29), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 29.088.700,54. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 31.500.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

55 - 29 - 42 - 71 - 75.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

77 apostas ganhadoras, R$ 11.744,78

3 acertos

6.227 apostas ganhadoras, R$ 138,31

2 acertos

166.894 apostas ganhadoras, R$ 5,16

+ Milionária

O concurso 298 da + Milionária sorteou o prêmio estimado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

36 - 28 - 35 - 10 - 02 - 09.

Trevos da sorte: 2 - 6.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 161.001,34

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

17 apostas ganhadoras, R$ 4.209,19

4 acertos + 2 trevos

44 apostas ganhadoras, R$ 1.742,43

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

582 apostas ganhadoras, R$ 131,73

3 acertos + 2 trevos

944 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

6594 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

6457 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

50678 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dupla Sena

O concurso 2876 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 155.654,23 e o 2º sorteio avaliado em R$ 36.599,76. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 30 - 31 - 35 - 09 - 46 - 50.

2º sorteio: 40 - 27 - 12 - 15 - 14 - 46.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

3 apostas ganhadoras R$ 11.090,84

4 acertos

250 apostas ganhadoras R$ 152,10

3 acertos

5.224 apostas ganhadoras R$ 3,63

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

4 apostas ganhadoras R$ 7.486,32

4 acertos

258 apostas ganhadoras R$ 147,38

3 acertos

5.413 apostas ganhadoras R$ 3,51

Lotomania

O concurso 2842 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 6.371.729,69. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 7.500.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

27 - 86 - 83 - 05 - 12 - 11 - 06 - 54 - 63 - 10 - 21 - 44 - 76 - 75 - 35 - 67 - 25 - 48 - 64 - 84.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 36.327,82

18 acertos

112 apostas ganhadoras, R$ 2.027,22

17 acertos

848 apostas ganhadoras, R$ 187,42

16 acertos

4418 apostas ganhadoras, R$ 35,97

15 acertos

17968 apostas ganhadoras, R$ 8,84

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 765 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 3.400.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.500.000,00 para o próximo sorteio.Veja os números:

COLUNA 1 - 8.

COLUNA 2 - 4.

COLUNA 3 - 6.

COLUNA 4 - 2.

COLUNA 5 - 4.

COLUNA 6 - 0.

COLUNA 7 - 6.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 11.461,78

5 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 1.116,40

4 acertos

624 apostas ganhadoras, R$ 78,72

3 acertos

5.847 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3525 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas ganhadoras dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

17 - 18 - 14 - 24 - 02 - 01 - 11 - 07 - 10 - 15 - 23 - 21 - 16 - 03 - 20.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 847.987,42

14 acertos

236 apostas ganhadoras, R$ 2.152,58

13 acertos

6259 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

75501 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

434957 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SANTO ANDRE/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.