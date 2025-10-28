Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2313 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (28), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 40.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

33 - 70 - 68 - 32 - 03 - 06 - 02.

Time do Coração: 29 - CORITIBA/PR.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 49.750,03

5 acertos

283 apostas ganhadoras, R$ 1.757,95

4 acertos

5.628 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

55.679 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CORITIBA /PR

21.298 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega-Sena

O concurso 2933 da Mega-Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.139.408,90. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

18 - 48 - 50 - 22 - 42 - 01.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

12 apostas ganhadoras, R$ 85.025,66

4 acertos

1.231 apostas ganhadoras, R$ 1.366,22

Quina

O concurso 6864 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 20.967.400,58. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

58 - 18 - 78 - 06 - 55.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

64 apostas ganhadoras, R$ 11.920,21

3 acertos

6.068 apostas ganhadoras, R$ 119,73

2 acertos

155.610 apostas ganhadoras, R$ 4,66

Dia de Sorte

O concurso 1134 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 400.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

02 - 24 - 28 - 31 - 20 - 10 - 14.

Mês da Sorte: 08 - AGOSTO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 2.700,99

5 acertos

1.279 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

15.471 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Agosto

48.651 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Lotofácil

O concurso 3524 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 5.000.000,00. Sete apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

07 - 09 - 05 - 22 - 24 - 02 - 16 - 18 - 15 - 13 - 04 - 12 - 17 - 14 - 03.

Premiação

15 acertos

7 apostas ganhadoras, R$ 588.123,72

14 acertos

401 apostas ganhadoras, R$ 1.810,90

13 acertos

14807 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

185232 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

910015 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.