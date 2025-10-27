As dezenas do concurso 6863 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 19.187.316,25. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
65 - 50 - 79 - 28 - 47.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
60 apostas ganhadoras, R$ 12.716,60
3 acertos
4.752 apostas ganhadoras, R$ 152,91
2 acertos
129.202 apostas ganhadoras, R$ 5,62
Lotomania
O concurso 2841 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 5.527.783,26. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
39 - 26 - 16 - 00 - 70 - 82 - 08 - 13 - 41 - 24 - 10 - 52 - 31 - 73 - 37 - 07 - 75 - 43 - 57 - 42.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 99.381,61
18 acertos
79 apostas ganhadoras, R$ 2.037,07
17 acertos
631 apostas ganhadoras, R$ 255,03
16 acertos
3618 apostas ganhadoras, R$ 44,47
15 acertos
15053 apostas ganhadoras, R$ 10,69
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2878 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.483.834,17 e o 2º sorteio avaliado em R$ 55.836,69. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 08 - 04 - 32 - 27 - 37 - 40.
2º sorteio: 25 - 33 - 44 - 12 - 30 - 05.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
1 aposta ganhadora R$ 1.483.834,17
5 acertos
5 apostas ganhadoras R$ 10.152,13
4 acertos
415 apostas ganhadoras R$ 139,78
3 acertos
8.247 apostas ganhadoras R$ 3,51
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
16 apostas ganhadoras R$ 2.855,28
4 acertos
739 apostas ganhadoras R$ 78,50
3 acertos
11.226 apostas ganhadoras R$ 2,58
Detalhamento
ALTAMIRA/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Super Sete
O concurso 764 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 3.300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 0.
COLUNA 2 - 4.
COLUNA 3 - 5.
COLUNA 4 - 3.
COLUNA 5 - 1.
COLUNA 6 - 8.
COLUNA 7 - 5.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 37.540,96
5 acertos
43 apostas ganhadoras, R$ 1.247,20
4 acertos
788 apostas ganhadoras, R$ 68,05
3 acertos
6.986 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3523 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
23 - 11 - 17 - 14 - 10 - 19 - 15 - 12 - 05 - 06 - 16 - 25 - 09 - 24 - 08.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
157 apostas ganhadoras, R$ 2.260,47
13 acertos
5711 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
78407 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
444684 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.