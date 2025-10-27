Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6863 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 19.187.316,25. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

65 - 50 - 79 - 28 - 47.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

60 apostas ganhadoras, R$ 12.716,60

3 acertos

4.752 apostas ganhadoras, R$ 152,91

2 acertos

129.202 apostas ganhadoras, R$ 5,62

Lotomania

O concurso 2841 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 5.527.783,26. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

39 - 26 - 16 - 00 - 70 - 82 - 08 - 13 - 41 - 24 - 10 - 52 - 31 - 73 - 37 - 07 - 75 - 43 - 57 - 42.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 99.381,61

18 acertos

79 apostas ganhadoras, R$ 2.037,07

17 acertos

631 apostas ganhadoras, R$ 255,03

16 acertos

3618 apostas ganhadoras, R$ 44,47

15 acertos

15053 apostas ganhadoras, R$ 10,69

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2878 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.483.834,17 e o 2º sorteio avaliado em R$ 55.836,69. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 08 - 04 - 32 - 27 - 37 - 40.

2º sorteio: 25 - 33 - 44 - 12 - 30 - 05.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

1 aposta ganhadora R$ 1.483.834,17

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 10.152,13

4 acertos

415 apostas ganhadoras R$ 139,78

3 acertos

8.247 apostas ganhadoras R$ 3,51

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

16 apostas ganhadoras R$ 2.855,28

4 acertos

739 apostas ganhadoras R$ 78,50

3 acertos

11.226 apostas ganhadoras R$ 2,58

Detalhamento

ALTAMIRA/PA

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Super Sete

O concurso 764 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 3.300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 0.

COLUNA 2 - 4.

COLUNA 3 - 5.

COLUNA 4 - 3.

COLUNA 5 - 1.

COLUNA 6 - 8.

COLUNA 7 - 5.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 37.540,96

5 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 1.247,20

4 acertos

788 apostas ganhadoras, R$ 68,05

3 acertos

6.986 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3523 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

23 - 11 - 17 - 14 - 10 - 19 - 15 - 12 - 05 - 06 - 16 - 25 - 09 - 24 - 08.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

157 apostas ganhadoras, R$ 2.260,47

13 acertos

5711 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

78407 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

444684 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.