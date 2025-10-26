Caixa/Reprodução Timemania

Sete jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

Timemania

A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 2313, será de R$ 40 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (28).

Quina

A Quina acumulou no último sorteio. O valor estimado que será sorteado no próximo concurso, de número 6863, será de R$ 19 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (27).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chega a R$ 5,5 milhões no concurso 2841, que será sorteado nesta segunda-feira (27).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (27) agora é estimado em R$ 1,5 milhão para o concurso 2878.

Dia de Sorte

A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (28) agora é estimado em R$ 400 mil para o concurso 1134.

Super Sete

A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor estimado de R$ 3,3 milhões para a próxima premiação, de número 764, que será realizada nesta segunda-feira (27).

+ Milionária

A + Milionária não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a quarta-feira (29) agora é estimado em R$ 10 milhões para o concurso 298.





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.