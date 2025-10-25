Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (4), o sorteio das dezenas do concurso 297 da +Milionária, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 10 milhões .

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:



01-40-45-37-08-10

Trevos: 2 e 6

Como jogar na +Milionária?

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Confira os demais sorteios deste sábado (25):

Dia de sorte

O concurso 1133 da Dia de sorte sorteou o prêmio estimado em R$ 200.000,00. Veja os números:

12-21-04-08-26-10-20

Mês da sorte: 04 - abril

Mega-Sena

O concurso 2932 da Mega-Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 96.166.949,14. Veja os números:

40-04-53-25-36-13

Quina

O concurso 6862 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 17.406.991,48. Veja os números:

39-62-51-68-11

Timemania

O concurso 2312 da Timemania sorteou o prêmio avaliado em R$ 39.000.000,00. Veja os números:

59-65-06-10-05-74-21

Time do coração: 18 - Brasil/SC

Lotofácil

O concurso 3522 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:

17-12-08-01-07-05-10-24-04-11-14-02-20-22-15