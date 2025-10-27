Enildo Amaral/BCB Sede do Banco Central, do Tesouro Nacional, em Brasília

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou nesta segunda-feira (27) novas regras de autorregulação para instituições financeiras associadas.

O órgão determinou ações mais rigorosas contra contas fraudulentas, conhecidas como “contas laranjas” ou “contas frias”, e aquelas vinculadas a casas de apostas online (bets) irregulares.

As “contas laranjas” são abertas em nome de terceiros, mas utilizadas por pessoas diferentes para ocultar a origem do dinheiro, geralmente em fraudes ou lavagem de dinheiro.

Já as “contas frias” são criadas de forma ilícita, sem o conhecimento do titular.

As contas ligadas a bets sem autorização da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas), do Ministério da Fazenda, também serão encerradas imediatamente.

A medida foi motivada pelo aumento de fraudes digitais, golpes e crimes cibernéticos que utilizam essas contas para movimentar recursos ilícitos.

De acordo com a Febraban, cerca de 40% do mercado de apostas no Brasil ainda opera de forma clandestina, criando vulnerabilidades para o sistema financeiro.

A iniciativa complementa ações do Banco Central e do governo federal para coibir o uso indevido de contas bancárias e o crime organizado.

As regras passam a valer a partir desta segunda para todos os bancos associados à Febraban, incluindo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander e outras instituições.

Entre as obrigações estabelecidas, estão a criação de políticas internas para identificar contas suspeitas, bloqueio e encerramento imediato, notificação ao titular, e comunicação obrigatória ao Banco Central, permitindo o compartilhamento de informações entre bancos.

A Febraban acompanhará o cumprimento das medidas e poderá exigir comprovações das ações tomadas.





Bancos envolvidos

As áreas de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro, jurídica e ouvidoria deverão participar ativamente na implementação das regras.

Entre os bancos participantes estão:

ABC Brasil;

Banco do Nordeste;

Banco do Estado do Pará;

Banco Mercantil;

Bank of China (Brasil);

BMG;

BRB;

BTG Pactual;

Caixa Econômica Federal;

Citibank;

Daycoval;

Fibra;

Itaú Unibanco;

J.P. Morgan;

Original;

Pan;

Safra;

Santander;

Sicredi;

e Banco Votorantim.

As instituições financeiras passarão a monitorar continuamente as contas e adotarão ações imediatas quando identificarem irregularidades.

Os titulares notificados sobre o bloqueio ou encerramento de contas devem entrar em contato com o banco para esclarecimentos, mas não há necessidade de apresentar documentos adicionais para os processos de encerramento previstos nas novas regras.

O objetivo da medida é depurar o sistema financeiro e garantir que as contas de usuários legítimos não sejam utilizadas para movimentações ilícitas.