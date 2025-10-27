Reprodução Segundo a secretaria, parte das contratações está ligada à preparação do comércio para a Black Friday

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira (27) a abertura de 1.200 vagas de emprego na cidade, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

As oportunidades foram captadas junto a empresas locais e estão distribuídas em diferentes bairros, abrangendo níveis variados de escolaridade.

Veja mais: Motiva-CCR promove mutirão de vagas para PcD



Segundo a secretaria, parte das contratações está ligada à preparação do comércio para a Black Friday, em novembro, com 170 vagas específicas em lojas relacionadas à data promocional.

Além disso, 135 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência, como forma de promover inclusão no mercado de trabalho.

De janeiro a setembro deste ano, a SMTE registrou a captação de mais de 16 mil vagas, representando um aumento de 87% em comparação ao mesmo período do ano pasado, segundo dados do Painel do Trabalhador Carioca.

O processo seletivo é conduzido pelas empresas, que definem os critérios para cada vaga.

A SMTE realiza a triagem de candidatos, e as seleções podem ocorrer por análise de currículo, cadastro em plataformas digitais ou entrevistas presenciais.





Critérios

Para se candidatar, é necessário cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE, disponível de forma gratuita online.

O acompanhamento das vagas pode ser feito no site oficial da prefeitura ou pelo Painel do Trabalhador Carioca.

O cadastro pode ser feito pelo link: https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE