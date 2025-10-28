amazon Sede da Amazon no Brasil







A executiva da Amazon, Beth Galetti, publicou nesta terça-feira (28) um comunicado no blog da empresa, que a companhia cortará 14 mil postos de trabalho. Segundo a nota, a decisão foi motivada por avanços na área de inteligência artificial no mercado e pela redução na burocracia:

“Alguns podem se perguntar por que estamos reduzindo cargos quando a empresa está apresentando um bom desempenho. O que precisamos lembrar é que o mundo está mudando rapidamente. Esta geração de IA é a tecnologia mais transformadora que já vimos desde a internet e está permitindo que as empresas inovem muito mais rápido. Estamos convictos de que precisamos nos organizar de forma mais enxuta”

A medida supostamente é voltada para a substituição de cargos em setores administrativos e não afetará os centros de distribuição, que são responsáveis pela maior parte do efetivo da Amazon, hoje com cerca de 1,5 milhões de funcionários. No Brasil, a empresa emprega 36 mil pessoas direta e indiretamente.

O anúncio vem em uma esteira de demissões em massa realizadas pela atual gestão da Amazon. O diretor-presidente, Andy Jassy, já havia feito cortes no final do ano de 2022 e no começo de 2023, em um total de menos 27 mil empregos corporativos.

Recontratação

A nota de Beth Galetti deixa clara a intenção de otimizar a estrutura da gigante varejista, mas enfatiza que a reestruturação pode absorver alguns dos funcionários em outros setores:



“Embora isso inclua cortes em algumas áreas e contratações em outras, significará uma redução geral de aproximadamente 14.000 vagas em nossa força de trabalho corporativa. Estamos trabalhando arduamente para apoiar todos aqueles cujas funções serão impactadas, incluindo oferecer à maioria dos funcionários 90 dias para procurar uma nova vaga internamente”.

O comunicado ainda diz que irá prestar apoio aos demitidos, com suporte na transição profissional, plano de saúde e o valor da rescisão contratual.



