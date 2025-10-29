Natura é destaque em prêmio Top of Mind de sustentabilidade

A Natura foi novamente uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros na categoria “preservação do meio ambiente” da pesquisa Top of Mind 2025, realizada pelo Instituto Datafolha. O levantamento, que mede a lembrança espontânea de marcas entre consumidores adultos em todas as regiões do país, indicou que 5% dos entrevistados citaram a Natura espontaneamente, enquanto 7% a reconheceram no índice de awareness (percepção de marca).
- ESG Insights no seu e-mail – Grátis: nossa newsletter traz um resumo da edição mais recente da revista ESG Insights, além de notícias, artigos e outras informações sobre sustentabilidade.
Este é o quinto ano consecutivo em que a Natura aparece entre as líderes de lembrança nessa categoria e o 17º reconhecimento em 19 edições da pesquisa Top of Mind. Além da Natura, a Ypê também obteve destaque, com 2% das menções, o que caracteriza empate, já que a margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em awareness , a Ypê teve 4%, também em empate com a Natura.
Top of Mind traz preferidas dos brasileiros
A pesquisa Top of Mind, conduzida anualmente pelo Instituto Datafolha, é uma das mais tradicionais do país. Ela mede a lembrança espontânea de marcas em diferentes categorias, com entrevistas presenciais em todas as regiões do Brasil.
De acordo com o Datafolha, o resultado confirma a força de marcas que investem de forma consistente em práticas sustentáveis e em transparência ambiental. fatores cada vez mais valorizados por consumidores e investidores.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- Natura é destaque em prêmio Top of Mind de sustentabilidadePesquisa Top of Mind 2025, do Datafolha, também reconhece a Ypê na categoria “preservação do meio ambiente”
- A 15 minutos da qualidade de vidaPara Carlos Moreno, idealizador do conceito da cidade de 15 minutos, é preciso otimizar o tempo de deslocamento na cidade, a fim de garantir acesso aos direitos da população
- O que muda com o novo decreto de logística reversa de plásticosDecreto nº 12.688/2025 define metas de reciclagem e uso de plástico reciclado até 2040
- Investimento em ações sociais cresce 19,4% em 2024Empresas e instituições do Brasil destinaram mais de R$ 6,2 bilhões para ações de impacto social no ano passado
- A cidade e o bem-estarQualidade de vida não deve ficar apenas no mundo das ideias
- Distopia urbanaÉ possível tornar as cidades mais habitáveis, mas é uma corrida contra o tempo
- Como as lavanderias podem se tornar mais sustentáveisInovação, economia de recursos e impacto ambiental positivo no setor de limpeza têxtil
- Pesquisadores buscam ampliar o turismo sustentávelEstudiosos apoiados pela UE trabalham para criar estratégias de turismo que promovam o patrimônio, garantindo a sustentabilidade a longo prazo
- Como cidades inteligentes viraram cidades vigiadasA promessa da eficiência tecnológica na segurança urbana não deve obscurecer questões fundamentais sobre privacidade e direitos humanos
- Empresas sustentáveis no Brasil: maioria ainda está em estágios iniciais de ESGÍndice da KPMG aponta que 76% das empresas permanecem em estágios inicial ou intermediário de ESG
O post Natura é destaque em prêmio Top of Mind de sustentabilidade apareceu primeiro em ESG Insights.