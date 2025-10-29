ESG Insights Natura é destaque em prêmio Top of Mind de sustentabilidade

A Natura foi novamente uma das marcas mais lembradas pelos brasileiros na categoria “preservação do meio ambiente” da pesquisa Top of Mind 2025, realizada pelo Instituto Datafolha. O levantamento, que mede a lembrança espontânea de marcas entre consumidores adultos em todas as regiões do país, indicou que 5% dos entrevistados citaram a Natura espontaneamente, enquanto 7% a reconheceram no índice de awareness (percepção de marca).

Este é o quinto ano consecutivo em que a Natura aparece entre as líderes de lembrança nessa categoria e o 17º reconhecimento em 19 edições da pesquisa Top of Mind. Além da Natura, a Ypê também obteve destaque, com 2% das menções, o que caracteriza empate, já que a margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em awareness , a Ypê teve 4%, também em empate com a Natura.

Top of Mind traz preferidas dos brasileiros

A pesquisa Top of Mind, conduzida anualmente pelo Instituto Datafolha, é uma das mais tradicionais do país. Ela mede a lembrança espontânea de marcas em diferentes categorias, com entrevistas presenciais em todas as regiões do Brasil.

De acordo com o Datafolha, o resultado confirma a força de marcas que investem de forma consistente em práticas sustentáveis e em transparência ambiental. fatores cada vez mais valorizados por consumidores e investidores.

Foto: Divulgação Natura e Ypê são destaques no Top of Mind

