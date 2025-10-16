As dezenas do concurso 2928 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (16), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 39.604.087,80. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
48 - 32 - 46 - 29 - 24 - 14.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
49 apostas ganhadoras, R$ 43.893,90
4 acertos
3.987 apostas ganhadoras, R$ 889,20
Quina
O concurso 6854 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 596.999,71. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
42 - 65 - 08 - 68 - 53.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
17 apostas ganhadoras, R$ 15.050,41
3 acertos
1.638 apostas ganhadoras, R$ 148,76
2 acertos
45.356 apostas ganhadoras, R$ 5,37
Dia de Sorte
O concurso 1129 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.700.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
16 - 05 - 07 - 10 - 04 - 25 - 31.
Mês da Sorte: 07 - JULHO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
67 apostas ganhadoras, R$ 3.734,86
5 acertos
3.592 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
44.916 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Julho
114.908 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Timemania
O concurso 2308 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 35.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
23 - 08 - 07 - 39 - 73 - 62 - 04.
Time do Coração: 01 - ABC/RN.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
13 apostas ganhadoras, R$ 24.708,29
5 acertos
320 apostas ganhadoras, R$ 1.433,96
4 acertos
6.120 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
58.087 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
ABC /RN
21.588 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3514 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
10 - 12 - 03 - 23 - 13 - 17 - 16 - 21 - 06 - 01 - 20 - 24 - 08 - 05 - 04.
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.568.528,16
14 acertos
248 apostas ganhadoras, R$ 1.894,49
13 acertos
8350 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
97537 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
497156 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
SALTO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.