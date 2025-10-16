Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena

As dezenas do concurso 2928 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (16), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 39.604.087,80. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

48 - 32 - 46 - 29 - 24 - 14.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 43.893,90

4 acertos

3.987 apostas ganhadoras, R$ 889,20

Quina

O concurso 6854 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 596.999,71. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

42 - 65 - 08 - 68 - 53.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

17 apostas ganhadoras, R$ 15.050,41

3 acertos

1.638 apostas ganhadoras, R$ 148,76

2 acertos

45.356 apostas ganhadoras, R$ 5,37

Dia de Sorte

O concurso 1129 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 2.700.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

16 - 05 - 07 - 10 - 04 - 25 - 31.

Mês da Sorte: 07 - JULHO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

67 apostas ganhadoras, R$ 3.734,86

5 acertos

3.592 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

44.916 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Julho

114.908 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2308 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 35.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

23 - 08 - 07 - 39 - 73 - 62 - 04.

Time do Coração: 01 - ABC/RN.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

13 apostas ganhadoras, R$ 24.708,29

5 acertos

320 apostas ganhadoras, R$ 1.433,96

4 acertos

6.120 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

58.087 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

ABC /RN

21.588 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3514 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

10 - 12 - 03 - 23 - 13 - 17 - 16 - 21 - 06 - 01 - 20 - 24 - 08 - 05 - 04.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.568.528,16

14 acertos

248 apostas ganhadoras, R$ 1.894,49

13 acertos

8350 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

97537 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

497156 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento



SALTO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.