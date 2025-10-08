Marcello Casal Jr/Agência Brasil A +Milionária

As dezenas do concurso 292 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (08), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 172.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas



29 - 42 - 23 - 10 - 38 - 15.

Trevos: 4 - 1.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

4 apostas ganhadoras, R$ 142.947,88

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

61 apostas ganhadoras, R$ 4.166,06

4 acertos + 2 trevos

132 apostas ganhadoras, R$ 2.062,73

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1949 apostas ganhadoras, R$ 139,70

3 acertos + 2 trevos

2561 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

21899 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

19093 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

168042 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dupla Sena

O concurso 2870 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 15.852.192,47 e o 2º sorteio avaliado em R$ 191.010,09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 43 - 28 - 45 - 07 - 36 - 25.

2º sorteio: 20 - 45 - 21 - 44 - 39 - 34.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

36 apostas ganhadoras R$ 4.823,49

4 acertos

1.938 apostas ganhadoras R$ 102,40

3 acertos

35.051 apostas ganhadoras R$ 2,83

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

27 apostas ganhadoras R$ 5.788,19

4 acertos

1.373 apostas ganhadoras R$ 144,53

3 acertos

26.642 apostas ganhadoras R$ 3,72





Quina

O concurso 6847 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 28.495.465,68. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

27 - 71 - 17 - 18 - 66.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

115 apostas ganhadoras, R$ 8.117,86

3 acertos

8.171 apostas ganhadoras, R$ 108,81

2 acertos

200.849 apostas ganhadoras, R$ 4,42

Lotomania





O concurso 2833 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.502.572,81. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio e uma ganhou o valor por 0 acertos. Veja os números:



40 - 30 - 81 - 57 - 46 - 82 - 99 - 19 - 54 - 49 - 71 - 66 - 44 - 61 - 22 - 97 - 33 - 15 - 70 - 75.

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 2.502.572,82

19 acertos

10 apostas ganhadoras, R$ 21.785,12

18 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 1.945,10

17 acertos

542 apostas ganhadoras, R$ 251,21

16 acertos

3271 apostas ganhadoras, R$ 41,62

15 acertos

14759 apostas ganhadoras, R$ 9,22

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 108.925,62

Detalhamento

CARIRA/SE

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Super Sete





O concurso 756 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 2.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 0.

COLUNA 2 - 7.

COLUNA 3 - 3.

COLUNA 4 - 0.

COLUNA 5 - 9.

COLUNA 6 - 7.

COLUNA 7 - 3.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 27.817,72

5 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 924,17

4 acertos

598 apostas ganhadoras, R$ 66,45

3 acertos

5.226 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3507 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Quatro apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

04 - 12 - 24 - 10 - 18 - 22 - 09 - 17 - 21 - 07 - 02 - 25 - 11 - 03 - 19.

Premiação

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 351.719,60

14 acertos

353 apostas ganhadoras, R$ 1.193,81

13 acertos

10123 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

110276 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

547541 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

VITORIA/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

LUZIANIA/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

RIO DE JANEIRO/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

SANTANA DE PARNAIBA/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos





Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.