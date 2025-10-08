As dezenas do concurso 292 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (08), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 172.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
29 - 42 - 23 - 10 - 38 - 15.
Trevos: 4 - 1.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
4 apostas ganhadoras, R$ 142.947,88
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
61 apostas ganhadoras, R$ 4.166,06
4 acertos + 2 trevos
132 apostas ganhadoras, R$ 2.062,73
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1949 apostas ganhadoras, R$ 139,70
3 acertos + 2 trevos
2561 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
21899 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
19093 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
168042 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2870 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 15.852.192,47 e o 2º sorteio avaliado em R$ 191.010,09. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 43 - 28 - 45 - 07 - 36 - 25.
2º sorteio: 20 - 45 - 21 - 44 - 39 - 34.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
36 apostas ganhadoras R$ 4.823,49
4 acertos
1.938 apostas ganhadoras R$ 102,40
3 acertos
35.051 apostas ganhadoras R$ 2,83
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
27 apostas ganhadoras R$ 5.788,19
4 acertos
1.373 apostas ganhadoras R$ 144,53
3 acertos
26.642 apostas ganhadoras R$ 3,72
Quina
O concurso 6847 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 28.495.465,68. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
27 - 71 - 17 - 18 - 66.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
115 apostas ganhadoras, R$ 8.117,86
3 acertos
8.171 apostas ganhadoras, R$ 108,81
2 acertos
200.849 apostas ganhadoras, R$ 4,42
Lotomania
O concurso 2833 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.502.572,81. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio e uma ganhou o valor por 0 acertos. Veja os números:
40 - 30 - 81 - 57 - 46 - 82 - 99 - 19 - 54 - 49 - 71 - 66 - 44 - 61 - 22 - 97 - 33 - 15 - 70 - 75.
Premiação
20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 2.502.572,82
19 acertos
10 apostas ganhadoras, R$ 21.785,12
18 acertos
70 apostas ganhadoras, R$ 1.945,10
17 acertos
542 apostas ganhadoras, R$ 251,21
16 acertos
3271 apostas ganhadoras, R$ 41,62
15 acertos
14759 apostas ganhadoras, R$ 9,22
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 108.925,62
Detalhamento
CARIRA/SE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Super Sete
O concurso 756 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 2.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 0.
COLUNA 2 - 7.
COLUNA 3 - 3.
COLUNA 4 - 0.
COLUNA 5 - 9.
COLUNA 6 - 7.
COLUNA 7 - 3.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 27.817,72
5 acertos
43 apostas ganhadoras, R$ 924,17
4 acertos
598 apostas ganhadoras, R$ 66,45
3 acertos
5.226 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3507 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Quatro apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
04 - 12 - 24 - 10 - 18 - 22 - 09 - 17 - 21 - 07 - 02 - 25 - 11 - 03 - 19.
Premiação
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 351.719,60
14 acertos
353 apostas ganhadoras, R$ 1.193,81
13 acertos
10123 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
110276 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
547541 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
VITORIA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
LUZIANIA/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
RIO DE JANEIRO/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
SANTANA DE PARNAIBA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.