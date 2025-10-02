Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)

As dezenas do concurso 2302 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (02), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 29.600.000,00.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

77 - 16 - 22 - 31 - 11 - 30 - 46.

Time do Coração: 19 - Brasiliense/DF.

Mega-Sena

O concurso 2922 da Mega-Sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.084.833,28. Veja os números:

40 - 23 - 04 - 39 - 30 - 41

Quina

O concurso 6842 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 13.295.102,33. Veja os números:

12 - 52 - 41 - 33 - 25.

Dia de Sorte

O concurso 1123 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 400.000,00. Veja os números:

05 - 09 - 02 - 12 - 10 - 28 - 23.

Mês da Sorte: 05 - Maio.

LEIA TAMBÉM: Jogos anteriores das loterias da Caixa.

Lotofácil

O concurso 3502 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Veja as dezenas:

09 - 17 - 16 - 07 - 04 - 05 - 15 - 06 - 20 - 19 - 25 - 14 - 18 - 21 - 08.





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

