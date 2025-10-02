Reuters/Toru Hanai Elon Musk está a meio caminho de se tornar o primeiro trilionário

Elon Musk, CEO da empresa de foguetes SpaceX e da montadora de carros elétricos Tesla, se tornou a primeira pessoa a alcançar a marca de US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,66 trilhões) de patrimônio líquido. Segundo a revista especializada Forbes, o bilionário atingiu o valor às 17h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1º).

O magnata aumentou o próprio recorde: em dezembro do ano passado, havia se tornado a primeira pessoa com patrimônio líquido de US$ 400 bilhões (R$ 2,13 trilhões). O novo valor coloca Musk a meio caminho de se tornar o primeiro trilionário do mundo, no comparativo de valores em dólares.

Ações da Tesla

O indicativo que elevou sua fortuna foi a subida de quase 4% das ações da Tesla nesta quarta, adicionando cerca de US$ 9,3 bilhões (R$ 49,5 bilhões) à fortuna de Musk, explica a Forbes. O CEO possui mais de 12,4% da montadora, e grande parte da sua fortuna está ligada a ela.

A empresa foca em se consolidar como potência em inteligência artificial e robótica, além dos carros elétricos, o que tem sido visto como positivo por investidores.

A SpaceX, com planos ambiciosos de colonizar Marte, e a startup xAI, de inteligência artificial, também tiveram aumentos relevantes que ampliaram a fortuna de Elon Musk.

Origem da fortuna na montadora

Com a Tesla de volta a 10% da máxima histórica de dezembro, a participação de 12% de Elon Musk na empresa equivale a US$ 191 bilhões (R$ 1 trilhão), aponta a Forbes.





Esse valor não inclui as opções de ações do pacote de pagamento de 2018, que poderiam render outros US$ 133 bilhões (R$ 708 bi), mas foram anuladas por decisão judicial em 2024. A revista referência no mercado considera apenas metade desse valor, já que o caso ainda está em recurso.

Em setembro, o conselho da Tesla propôs um novo pacote salarial gigante: Musk pode ganhar ações de até US$ 1 trilhão (R$ 5,32 trilhões) se a empresa bater metas quase impossíveis, como multiplicar seu valor de mercado por oito em 10 anos.