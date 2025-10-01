Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6841 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (01), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 11.797.805,62.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

42 - 25 - 12 - 33 - 74.

Dupla Sena

O concurso 2867 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 13.604.054,32 e o 2º sorteio avaliado em R$ 182.133,13. Veja os números:

1º sorteio: 26 - 42 - 39 - 28 - 13 - 16.

2º sorteio: 32 - 20 - 30 - 11 - 08 - 33.

Lotomania

O concurso 2830 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 461.209,37. Veja os números:

84 - 14 - 83 - 33 - 00 - 18 - 71 - 92 - 80 - 25 - 34 - 23 - 12 - 67 - 93 - 22 - 55 - 29 - 49 - 30.

Super Sete

O concurso 753 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 1.700.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 1.

COLUNA 2 - 3.

COLUNA 3 - 7.

COLUNA 4 - 9.

COLUNA 5 - 6.

COLUNA 6 - 3.

COLUNA 7 - 1.

Lotofácil

O concurso 3501 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:

21 - 03 - 19 - 13 - 20 - 07 - 01 - 11 - 16 - 18 - 15 - 24 - 22 - 09 - 12.





Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.