As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), da Prefeitura de São Paulo, estão oferecendo mais de 4.400 vagas de emprego em diferentes setores.

As oportunidades contemplam desde estágios até cargos de supervisão, com salários que variam de R$ 800 a R$ 4.000.

Os interessados podem se inscrever até esta quarta-feira (1°) pelo Portal Cate ou comparecer presencialmente em uma das unidades do centro, incluindo postos físicos e móveis do programa.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, podendo ser física ou digital.

Entre as áreas com maior número de oportunidades está a de serviços de limpeza, que contam com mais de 1.400 vagas em diversas regiões da capital. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 2.249, e muitas dessas posições não exigem experiência prévia.

Na área de atendimento, há mais de 400 oportunidades, com salários que vão de R$ 800 a R$ 2.700. A escolaridade e a exigência de experiência variam de acordo com o cargo.

Já no setor de telemarketing, estão abertas mais de 40 vagas permanentes, com remuneração entre R$ 1.518 e R$ 1.700, destinadas a candidatos com ensino médio completo.

Também há espaço para profissionais da confeitaria, com oito vagas disponíveis e salários de até R$ 2.400. As oportunidades estão distribuídas por toda São Paulo. O mínimo exigido é ensino fundamental, e, em alguns casos, o cargo de auxiliar não requer experiência.

Para o setor de transporte, cerca de 100 vagas estão abertas para motoristas e ajudantes, com remuneração a partir de R$ 2.000. É necessário possuir a carteira de habilitação adequada à função, além de escolaridade compatível.





Tecnologia e inovação

O programa Avança Tech, iniciativa do Cate voltada para o setor de tecnologia,novas vagas no setor de tecnologia e inovação, com destaque para posições de nível técnico e analítico.

Entre elas, estão as funções de assistente de prompt em IA e assistente técnico em agentes de IA, ambas com salário de R$ 2.500, exigindo experiência prévia e ensino superior em andamento.

Na área de suporte, há vaga para analista de suporte técnico, com salário de R$ 3.200, ensino médio completo e experiência na função.

Também foram abertas vagas estratégicas para quem busca crescimento em redes e infraestrutura: analista de redes data center e analista de planejamento de redes ópticas.

Para concorrer, é necessário ter ensino superior em andamento e até um ano de experiência. As jornadas de trabalho são fixas, exceto no caso do cargo de Analista de Redes Data Center, que prevê horário a combinar.

As inscrições para essas funções devem ser feitas exclusivamente pela plataforma do Avança Tech, integrante do Portal Cate.

Contrata SP

Além das vagas regulares, o Cate promove mutirões voltados a públicos específicos. Nesta quarta-feira (1º), será realizado o Contrata SP – 50+, destinado a trabalhadores com 50 anos ou mais. A ação ocorrerá na unidade Central, localizada na Av. Rio Branco, 252, das 9h às 16h, com mais de 200 vagas disponíveis.

Já nos dias 7 e 9 de outubro, será a vez do mutirão voltado à diversidade em supermercados, oferecendo mais de 500 vagas em cargos como caixa, estoquista, repositor, gerente e auxiliar de cozinha.

As seleções serão realizadas no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Cate Cidade Tiradentes), na Rua Inácio Monteiro, 6900 – Conjunto Habitacional Sítio Conceição, e no Cate Central (Av. Rio Branco, 252 – Centro), das 9h às 16h.

Os candidatos devem se inscrever no Portal Cate até a véspera da seleção e, no dia do processo, apresentar RG, CPF, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.