Se você procura uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho e garantir sua estabilidade, fique de olho nas inscrições para o concurso público da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), abertas nesta quinta-feira (25). São 105 vagas com salários entre R$ 3.944 e R$12.070.

As vagas estão disponíveis em para diversos cargos: 15 para agente de suporte à regulação (nível médio, R$ 3.944), 30 para analista de suporte à regulação (nível superior, R$ 10.366) e 60 para especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos (nível superior, R$ 12.070). Nas áreas de conhecimento específico são 15 vagas para econômico-financeira, seis para energia elétrica e 17 para saneamento básico. Lembrando que há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Dentre os benefícios ofertados, além da remuneração, o aprovado terá vale-refeição de R$ 64,08 diário e vale-alimentação mensal de R$ 1475,57, assistência médica e odontológica e seguro de vida. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

A Arsesp tem reforçado seu quadro de pessoal como parte de uma estratégia para ampliar a capacidade de regulação e fiscalização. A medida ocorre em meio à expansão das atribuições da agência, que além de saneamento básico, gás canalizado e energia elétrica, também passou a atuar em concessões e parcerias público-privadas envolvendo áreas como habitação, escolas, parques e loterias.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. O edital completo você encontra no Diário Oficial no site da Arsesp.



