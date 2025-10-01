FreePik A principal forma de transmissão do shutdown para a inflação brasileira é o câmbio

O governo dos Estados Unidos entrou em shutdown na quarta-feira (1º), após o Congresso não chegar a um acordo sobre a aprovação do orçamento federal. A paralisação de parte da máquina pública americana traz repercussões imediatas para os mercados financeiros globais e levanta dúvidas sobre os efeitos para a economia brasileira.

Entre os principais pontos de atenção está a inflação, que pode ser impactada indiretamente pelo câmbio e pelas respostas da política monetária.

Nos EUA, o shutdown implica suspensão de serviços considerados não essenciais, como liberações alfandegárias e parte do funcionamento de agências federais.

O evento eleva a percepção de risco entre investidores, fortalecendo o dólar e pressionando moedas emergentes, incluindo o real. Esse movimento pode se refletir em preços no Brasil, especialmente de produtos importados.

“O risco de um shutdown nos Estados Unidos aumenta a aversão global e fortalece o dólar, o que pressiona moedas emergentes como o real” , afirma Leonardo Ramos, economista, ao Portal iG.

Câmbio como canal de transmissão

A principal forma de transmissão do shutdown para a inflação brasileira é o câmbio. A valorização do dólar torna mais caros insumos e bens importados, afetando tanto o consumo quanto a produção.

“A desvalorização do real encarece produtos importados, como combustíveis e insumos industriais, e amplia o impacto da inflação pelo canal cambial” , explica Ramos.

Ele estima que, se a pressão sobre o câmbio persistir, o efeito sobre os preços pode ser relevante. “Se a pressão cambial se mantiver, a inflação medida pelo IPCA pode ganhar entre 0,5 e 1 ponto percentual adicional.”

Esse repasse inflacionário atinge setores estratégicos, como combustíveis, alimentos e indústrias dependentes de matérias-primas dolarizadas. Além disso, gera efeito indireto em serviços e outros segmentos que dependem de transporte e energia.

Juros e política monetária

O Banco Central do Brasil monitora a volatilidade. A pressão cambial eleva a incerteza sobre o ritmo de cortes na taxa básica de juros (Selic). Caso o real siga desvalorizado, as expectativas de inflação podem subir, o que dificultaria uma trajetória de flexibilização monetária.

No entanto, a depender da duração do shutdown, pode haver espaço para ajustes. Uma paralisação prolongada tende a enfraquecer a economia americana, reduzindo pressões inflacionárias globais. Nesse cenário, o Banco Central poderia considerar cortes de juros no médio prazo.

“O cenário de curto prazo é de maior volatilidade no câmbio, mesmo com o dólar acumulando queda de quase 14% no ano” , afirma Ramos.

Impactos financeiros

A bolsa de valores brasileira também sente reflexos. A migração de recursos para ativos considerados mais seguros, como dólar e ouro, provoca saídas temporárias de capital estrangeiro. A redução de liquidez pressiona preços de ações e aumenta a volatilidade.

O prêmio de risco global tende a subir, encarecendo operações de crédito e dificultando captação externa para empresas brasileiras.

Setores que dependem de financiamento internacional encontram condições mais restritivas, o que pode comprometer planos de investimento e expansão.

Logística e comércio exterior

Além do aspecto financeiro, o shutdown nos EUA tem repercussões logísticas. A redução do efetivo em aeroportos e alfândegas gera atrasos na liberação de cargas, afetando o fluxo de exportações brasileiras para o mercado americano.

Indústrias integradas a cadeias produtivas nos EUA, como automotiva, química e médica, são as mais impactadas. Atrasos na entrega de insumos podem encarecer custos e comprometer cronogramas de produção.

Serviços consulares

O shutdown também atinge serviços consulares e de imigração. A emissão de vistos e autorizações pode sofrer atrasos no Brasil, afetando estudantes, turistas e profissionais com planos de viagem para os Estados Unidos.

Embora não esteja diretamente ligado à inflação, esse impacto aumenta a incerteza e pressiona setores como turismo e aviação.





Duração como fator decisivo

Especialistas ressaltam que o efeito sobre a inflação brasileira dependerá essencialmente da duração da paralisação. Um shutdown breve tende a provocar apenas volatilidade temporária nos mercados.

Já um impasse prolongado pode reforçar a desvalorização do real, pressionar preços e afetar expectativas inflacionárias.

“Se a pressão cambial continuar, veremos reflexos mais diretos no IPCA. Mas se a economia americana desacelerar de forma relevante, o Banco Central brasileiro pode ter espaço para cortes de juros, compensando parte dos efeitos” , avalia Ramos.

Interdependência global

O episódio mostra como a política doméstica americana gera repercussões internacionais. A paralisação iniciada hoje acrescenta novas incertezas ao cenário inflacionário brasileiro, que já convive com pressões internas de alimentos, energia e combustíveis.

A resposta à pergunta sobre se o shutdown nos EUA aumenta a inflação no Brasil não é única. O resultado dependerá da intensidade da valorização do dólar, da duração da paralisação e da forma como o Banco Central calibrar sua política monetária diante desse ambiente de incerteza.