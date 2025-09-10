Pixabay Linhas de transmissão de energia





O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial da inflação, registrou deflação de 0,11% em agosto, segundo o IBGE. Foi a primeira queda em um ano e a mais forte desde 2022. No acumulado de 2025, os preços ainda sobem 3,15%, mas a alta em 12 meses desacelerou para 5,13%.

O principal alívio veio da conta de luz, que caiu mais de 4% com a entrada do bônus de Itaipu. Também pesaram menos no bolso os alimentos em casa — como tomate, batata, cebola e arroz — e os combustíveis, em especial a gasolina, que recuou quase 1%. Passagens aéreas também ficaram mais baratas depois do fim das férias.

Por outro lado, alguns itens subiram, como cursos, planos de saúde, roupas e produtos de higiene.

Regionalmente, Vitória foi a cidade com maior alta, puxada por energia e água, enquanto Goiânia e Porto Alegre tiveram as maiores quedas.

O INPC, que mede a inflação das famílias de renda mais baixa, também recuou em agosto (-0,21%).