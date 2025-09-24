Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 288 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 163.000.000,00.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

50 - 42 - 27 - 17 - 33 - 14.

Trevos: 3 - 4.

Dupla Sena

O concurso 2864 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 11.657.949,32 e o 2º sorteio avaliado em R$ 153.277,59. Veja os números:

1º sorteio: 40 - 12 - 35 - 34 - 48 - 41.

2º sorteio: 43 - 33 - 23 - 01 - 21 - 49.

Quina

O concurso 6835 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.929.168,75. Veja os números:

30 - 04 - 13 - 68 - 49.

Lotomania

O concurso 2827 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 6.679.262,81. Veja os números:

66 - 27 - 64 - 71 - 10 - 43 - 19 - 24 - 18 - 17 - 57 - 94 - 11 - 95 - 85 - 93 - 42 - 58 - 31 - 37.

Super Sete

O concurso 750 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 1.450.000,00. Veja os números:

COLUNA 1 - 1.

COLUNA 2 - 1.

COLUNA 3 - 6.

COLUNA 4 - 2.

COLUNA 5 - 4.

COLUNA 6 - 6.

COLUNA 7 - 2.

Lotofácil

O concurso 3495 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Veja os números:

06 - 08 - 03 - 19 - 02 - 09 - 12 - 16 - 23 - 11 - 20 - 15 - 22 - 25 - 18.

SAIBA MAIS: Jogos anteriores das loterias da Caixa.

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6. A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.





Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.