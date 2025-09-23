Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

As dezenas do concurso 2918 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 45.998.578,26. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas



31 - 41 - 27 - 48 - 54 - 11.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

46 apostas ganhadoras, R$ 46.464,77

4 acertos

2.859 apostas ganhadoras, R$ 1.232,30





Quina

O concurso 6834 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.499.272,54. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

79 - 41 - 78 - 51 - 11.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 4.499.272,54

4 acertos

21 apostas ganhadoras, R$ 17.855,02

3 acertos

2.277 apostas ganhadoras, R$ 156,82

2 acertos

60.935 apostas ganhadoras, R$ 5,86

Dia de Sorte

O concurso 1119 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.200.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

03 - 20 - 28 - 22 - 15 - 04 - 14.

Mês da Sorte: 05 - Maio.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 2.858,80

5 acertos

1.977 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

24.274 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Maio

82.758 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2298 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 27.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

75 - 04 - 48 - 66 - 39 - 05 - 27.

Time do Coração: 36 - Ferroviário/Ceará.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 48.596,14

5 acertos

230 apostas ganhadoras, R$ 1.509,19

4 acertos

4.264 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

40.415 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

FERROVIARIO /CE

10.618 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3494 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

22 - 21 - 10 - 15 - 24 - 04 - 25 - 12 - 11 - 09 - 16 - 19 - 01 - 17 - 14.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

363 apostas ganhadoras, R$ 1.355,74

13 acertos

6936 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

86744 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

472290 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.