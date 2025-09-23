As dezenas do concurso 2918 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 45.998.578,26. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
31 - 41 - 27 - 48 - 54 - 11.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
46 apostas ganhadoras, R$ 46.464,77
4 acertos
2.859 apostas ganhadoras, R$ 1.232,30
Quina
O concurso 6834 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.499.272,54. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
79 - 41 - 78 - 51 - 11.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 4.499.272,54
4 acertos
21 apostas ganhadoras, R$ 17.855,02
3 acertos
2.277 apostas ganhadoras, R$ 156,82
2 acertos
60.935 apostas ganhadoras, R$ 5,86
Dia de Sorte
O concurso 1119 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.200.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
03 - 20 - 28 - 22 - 15 - 04 - 14.
Mês da Sorte: 05 - Maio.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
50 apostas ganhadoras, R$ 2.858,80
5 acertos
1.977 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
24.274 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Maio
82.758 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Timemania
O concurso 2298 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 27.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
75 - 04 - 48 - 66 - 39 - 05 - 27.
Time do Coração: 36 - Ferroviário/Ceará.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 48.596,14
5 acertos
230 apostas ganhadoras, R$ 1.509,19
4 acertos
4.264 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
40.415 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
FERROVIARIO /CE
10.618 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3494 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
22 - 21 - 10 - 15 - 24 - 04 - 25 - 12 - 11 - 09 - 16 - 19 - 01 - 17 - 14.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
363 apostas ganhadoras, R$ 1.355,74
13 acertos
6936 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
86744 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
472290 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.