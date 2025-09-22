Freepik A Fundação Cesgranrio deve permanecer como banca organizadora

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, confirmou nesta segunda-feira (22) que o novo edital do concurso da instituição está em fase final de elaboração e pode ser publicado ainda este ano, possivelmente na primeira quinzena de outubro.

A declaração foi feita durante evento pelos 59 anos do FGTS, e reforçou que a instituição está finalizando os procedimentos internos para lançamento do certame.

De acordo com Vieira, o foco inicial do concurso será em áreas técnicas de nível superior, incluindo engenheiros e arquitetos, com possibilidade de inclusão de outras especialidades ainda não definidas oficialmente.

Não há menção imediata a vagas para o cargo de técnico bancário novo, mas o edital poderá ser expandido conforme a necessidade da Caixa.

A Fundação Cesgranrio deve permanecer como banca organizadora, seguindo o padrão adotado no último concurso, realizado em 2024.

O número de vagas ainda não foi definido, pois depende da estruturação interna da instituição, mas a elaboração do edital já avançou nos procedimentos necessários para publicação.

Em relação aos salários e benefícios, os valores iniciais devem seguir parâmetros do concurso anterior, variando entre R$ 3.762 e R$ 14.915, com benefícios que podem elevar a remuneração real para mais de R$ 17 mil.





Concurso de 2024

O último concurso da Caixa, realizado em 2024, ofereceu 4.050 vagas entre imediatas e cadastro reserva para níveis médio e superior, com validade prorrogada até agosto de 2026.

Até julho, foram convocados 3.280 candidatos, com cerca de 2.571 admissões efetivadas, reforçando a necessidade de um novo certame para suprir demandas da instituição.