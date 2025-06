Caixa/Divulgação Aplicativo da CaixaTem





O aplicativo Caixa Tem registrou instabilidades generalizadas na manhã desta terça-feira (24), impedindo milhões de brasileiros de acessarem benefícios sociais, realizarem transações financeiras e consultarem informações bancárias.

As falhas ocorreram em meio ao pagamento do Bolsa Família para beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final 6 e à liberação do saque-aniversário do FGTS.

A plataforma, administrada pela Caixa Econômica Federal, apresentou problemas a partir das 7h30, com pico de reclamações às 10h46, segundo o Downdetector. Entre os principais erros relatados estavam mensagens de falha no login, lentidão, travamentos e operações rejeitadas.

Cerca de 21 milhões de famílias recebem o Bolsa Família pelo aplicativo. O valor médio é de R$ 600 por grupo familiar, com adicionais para gestantes, crianças e adolescentes.

Ao mesmo tempo, aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025 passaram a ter direito ao saque-aniversário do FGTS. A estimativa da Caixa é de que cerca de R$ 12 bilhões estejam disponíveis para saque.

O volume simultâneo de acessos foi apontado como causa da sobrecarga nos servidores. Os principais problemas detectados incluíram:

Login (64%): Erros como “Dados não disponíveis para consulta” ou “Erro ao localizar conta”, além de filas virtuais superiores a 30 minutos.

Transferências via Pix (25%): Mensagens como “Pix Rejeitado” e "Problema inesperado por falha de comunicação no sistema", além de registros de valores debitados sem conclusão.

Consulta de saldo (11%): Relatos de saldos zerados ou indisponíveis para benefícios como FGTS e Bolsa Família.

Bloqueios de segurança: Múltiplas tentativas de acesso levaram ao bloqueio automático de contas.

Falhas prejudicam usuários de todo o país

As falhas afetaram usuários em todo o território nacional, com maior concentração de queixas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e Recife.

Além dos beneficiários do Bolsa Família, os problemas atingiram trabalhadores com direito ao FGTS e microempreendedores que utilizam o Pix para vendas e recebimentos.

Cerca de 10 milhões de trabalhadores receberam os valores automaticamente em contas cadastradas. Outros 2 milhões precisavam acessar o aplicativo ou se dirigir a agências e casas lotéricas.

Procurada pelo Portal iG, a Caixa afirmou que "foram detectadas instabilidades no aplicativo CAIXA Tem. O banco está adotando medidas para estabilizar o sistema o mais brevemente possível".