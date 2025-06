REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Quina de São João 2025: prêmio é de R$ 230 milhões





A Caixa Econômica Federal abriu nesta quinta-feira (19) as apostas exclusivas para o concurso 6.760 da Quina de São João 2025, que vai sortear o maior prêmio do ano entre as loterias nacionais: R$ 230 milhões.

O sorteio, que está marcado para o dia 28 de junho, às 20 horas (horário de Brasília), será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Diferente dos concursos regulares, o prêmio da Quina de São João não acumula. Se ninguém acertar os cinco números, o valor é dividido entre os ganhadores da quadra, o que aumenta as chances de vitória em comparação com outros sorteios.

Edição especial

Criada em 2011, a Quina de São João é uma edição especial da tradicional Quina, com sorteio realizado sempre no mês de junho.

O concurso se consolidou como uma das maiores loterias do país, reunindo milhões de apostadores a cada edição.

Para jogar, o apostador precisa escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis.

Quanto mais números marcados, maiores as chances — mas o preço da aposta também sobe proporcionalmente.

Na aposta simples, com 5 números, a chance de ganhar o prêmio principal é de 1 em 24 milhões.

A Caixa oferece opção online para os apostadores.

Rendimentos

Um prêmio de R$ 230 milhões aplicado em investimentos conservadores pode gerar aproximadamente R$ 2,8 milhões por mês em rendimentos líquidos, já descontando o Imposto de Renda, considerando o CDI atual de 14,65% ao ano.