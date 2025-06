Marcello Casal/Agência Brasil Quina de São João é um dos concursos mais esperados do ano pelos brasileiros

A Quina de São João 2025 , que pode pagar um prêmio recorde estimado em até R$ 230 milhões segundo a Caixa Econômica Federal, está com as apostas abertas. Para concorrer, o valor mínimo da aposta, de cinco números, é de R$ 2,50.

O sorteio do concurso especial n.º 6760 será realizado no dia 28 de junho, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. É possível acompanhar pelo canal oficial da Caixa no YouTube. As apostas seguem abertas até as 19h do mesmo dia.

Quanto custa apostar?

Abaixo, os preços das apostas conforme a quantidade de números escolhidos:

5 números – R$ 2,50

6 números – R$ 15,00

7 números – R$ 52,50

8 números – R$ 140,00

9 números – R$ 315,00

10 números – R$ 630,00

11 números – R$ 1.155,00

12 números – R$ 1.980,00

13 números – R$ 3.217,50

14 números – R$ 5.005,00

15 números – R$ 7.507,50

Quanto mais dezenas, maiores as chances de acerto, e maior o investimento necessário.

Como funciona o jogo?

Na Quina de São João, o apostador escolhe entre 5 e 15 números, entre os 80 disponíveis. Outra opção é deixar o sistema escolher os números aleatoriamente, com a Surpresinha.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou online, no site da Caixa. Pela internet, o valor mínimo da compra é de R$ 30, que pode incluir jogos em outras loterias.

Quais são as chances de ganhar?

A probabilidade de acertar os cinco números com uma aposta simples (R$ 2,50) é de 1 em 24.040.016. Com 15 números, a chance sobe para 1 em 8.005.

Vale a pena apostar em bolão?

Para aumentar as chances ganhar, muitos apostadores preferem o bolão, que é a aposta em grupo. O valor mínimo para um bolão da Quina é de R$ 12,50, com cotas a partir de R$ 3,50. Cada bolão pode ter de 2 a 50 participantes.





O bolão pode ser feito na lotérica ou adquirido pronto, com cotas à venda. No caso das cotas, a tarifa pode ser de até 35% sobre o valor.