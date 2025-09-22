As dezenas do concurso 2863 da Dupla Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 11.065.997,54 e o 2º sorteio avaliado em R$ 173.921,99. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
1º sorteio: 50 - 41 - 05 - 40 - 48 - 46.
2º sorteio: 48 - 17 - 24 - 47 - 28 - 30.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
23 apostas ganhadoras R$ 6.874,39
4 acertos
1.484 apostas ganhadoras R$ 121,76
3 acertos
26.949 apostas ganhadoras R$ 3,35
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
29 apostas ganhadoras R$ 4.906,89
4 acertos
1.475 apostas ganhadoras R$ 122,50
3 acertos
27.996 apostas ganhadoras R$ 3,22
Lotomania
O concurso 2826 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.832.246,88. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
10 - 25 - 71 - 15 - 48 - 24 - 17 - 95 - 45 - 42 - 32 - 72 - 31 - 26 - 84 - 41 - 09 - 87 - 16 - 79.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 129.819,04
18 acertos
81 apostas ganhadoras, R$ 2.003,38
17 acertos
504 apostas ganhadoras, R$ 321,97
16 acertos
3224 apostas ganhadoras, R$ 50,33
15 acertos
14130 apostas ganhadoras, R$ 11,48
0 acertos
Não houve acertador
Quina
O concurso 6833 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.624.376,78. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
09 - 73 - 22 - 03 - 07.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
92 apostas ganhadoras, R$ 3.708,03
3 acertos
6.141 apostas ganhadoras, R$ 52,90
2 acertos
102.329 apostas ganhadoras, R$ 3,17
Super sete
O concurso 749 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.350.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 3;
COLUNA 2 - 4;
COLUNA 3 - 9;
COLUNA 4 - 0;
COLUNA 5 - 4;
COLUNA 6 - 3;
COLUNA 7 - 7.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 26.365,31
5 acertos
42 apostas ganhadoras, R$ 896,77
4 acertos
585 apostas ganhadoras, R$ 64,38
3 acertos
4.585 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3493 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio. Veja os números:
19 - 21 - 15 - 03 - 16 - 20 - 24 - 06 - 04 - 02 - 23 - 11 - 13 - 05 - 10.
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.635.943,32
14 acertos
189 apostas ganhadoras, R$ 1.814,92
13 acertos
8029 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
103979 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
568249 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar
Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.