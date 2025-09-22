Reprodução Dupla Sena

As dezenas do concurso 2863 da Dupla Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 11.065.997,54 e o 2º sorteio avaliado em R$ 173.921,99. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

1º sorteio: 50 - 41 - 05 - 40 - 48 - 46.

2º sorteio: 48 - 17 - 24 - 47 - 28 - 30.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

23 apostas ganhadoras R$ 6.874,39

4 acertos

1.484 apostas ganhadoras R$ 121,76

3 acertos

26.949 apostas ganhadoras R$ 3,35

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

29 apostas ganhadoras R$ 4.906,89

4 acertos

1.475 apostas ganhadoras R$ 122,50

3 acertos

27.996 apostas ganhadoras R$ 3,22





Lotomania

O concurso 2826 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 5.832.246,88. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

10 - 25 - 71 - 15 - 48 - 24 - 17 - 95 - 45 - 42 - 32 - 72 - 31 - 26 - 84 - 41 - 09 - 87 - 16 - 79.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 129.819,04

18 acertos

81 apostas ganhadoras, R$ 2.003,38

17 acertos

504 apostas ganhadoras, R$ 321,97

16 acertos

3224 apostas ganhadoras, R$ 50,33

15 acertos

14130 apostas ganhadoras, R$ 11,48

0 acertos

Não houve acertador

Quina



O concurso 6833 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.624.376,78. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

09 - 73 - 22 - 03 - 07.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

92 apostas ganhadoras, R$ 3.708,03

3 acertos

6.141 apostas ganhadoras, R$ 52,90

2 acertos

102.329 apostas ganhadoras, R$ 3,17

Super sete

O concurso 749 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.350.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 3;

COLUNA 2 - 4;

COLUNA 3 - 9;

COLUNA 4 - 0;

COLUNA 5 - 4;

COLUNA 6 - 3;

COLUNA 7 - 7.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 26.365,31

5 acertos

42 apostas ganhadoras, R$ 896,77

4 acertos

585 apostas ganhadoras, R$ 64,38

3 acertos

4.585 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3493 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio. Veja os números:

19 - 21 - 15 - 03 - 16 - 20 - 24 - 06 - 04 - 02 - 23 - 11 - 13 - 05 - 10.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.635.943,32

14 acertos

189 apostas ganhadoras, R$ 1.814,92

13 acertos

8029 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

103979 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

568249 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.