Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

As seis dezenas do concurso 2.917 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) deste sábado (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é de R$ 39.422.025,91.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:



06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57



Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena sorteia seis números, três vezes por semana. Os apostadores podem escolher as dezenas em uma cartela com 60 números disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números sorteados.

Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números, mas eles são menores. O apostador também pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios acontecem sempre às terças, quintas e sábados.





Como apostar pela internet?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Para apostar online, porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser atingido com vários jogos ou com combinações mais caras. Veja aqui como apostar na Mega-Sena online.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do concurso. Os sorteios são realizados sempre às 20h, pelo horário de Brasília.