Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

O concurso 2.917 da Mega-Sena será realizado neste sábado (20), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 40 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 19h, em qualquer lotérica credenciada ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como funciona o jogo

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática (Surpresinha). Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos.

Apostas online

No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.

Prêmios e chances

Os valores iniciais da Mega-Sena giram em torno de R$ 3 milhões, mas aumentam a cada concurso sem vencedor da faixa principal. Parte da arrecadação (43,35%) é destinada ao pagamento dos prêmios, enquanto o restante vai para áreas como esporte e educação.





As chances de ganhar variam de acordo com a quantidade de números apostados. Confira: