Reprodução Quina





A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (19), o sorteio do concurso 6831 da Quina , com prêmio estimado em R$ 1.978.682,99 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

28-68-66-21-79

CONFIRA : Resultados anteriores das loterias.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

22 apostas ganhadoras, R$ 14.611,96

3 acertos

1.739 apostas ganhadoras, R$ 176,05

2 acertos

51.662 apostas ganhadoras, R$ 5,92



















Lotomania

O concurso 2825 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.971.112,42. Não houve ganhadores e o prêmio acumulou. Veja os números:

57-95-60-50-03-61-53-91-38-89-84-62-59-28-80-30-45-29-54-83

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 130.902,38

18 acertos

66 apostas ganhadoras, R$ 2.479,22

17 acertos

524 apostas ganhadoras, R$ 312,26

16 acertos

3308 apostas ganhadoras, R$ 49,46

15 acertos

13658 apostas ganhadoras, R$ 11,98

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena

O concurso 2862 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 10.423.265,41 e o 2º sorteio avaliado em R$ 168.399,43. Não houve ganhadores e o prêmio acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 20-04-44-42-02-46

2º sorteio: 19-07-35-02-03-22

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

25 apostas ganhadoras R$ 6.123,62

4 acertos

1.433 apostas ganhadoras R$ 122,09

3 acertos

26.674 apostas ganhadoras R$ 3,27

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

53 apostas ganhadoras R$ 2.599,65

4 acertos

1.794 apostas ganhadoras R$ 97,52

3 acertos

31.556 apostas ganhadoras R$ 2,77

Super sete

O concurso 748 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.250.000,00. Não houve ganhadores e o prêmio acumulou. Veja os números:

Coluna 1 - 3

Coluna 2- 6

Coluna 3 - 8

Coluna 4 - 0

Coluna 5- 3

Coluna 6- 3

Coluna 7 - 7

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 25.231,22

5 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 1.092,26

4 acertos

493 apostas ganhadoras, R$ 73,11

3 acertos

4.521 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3491 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Houve 4 ganhadores. Veja os números:

15-04-21-22-01-10-12-09-13-08-24-02-17-25-23

Premiação

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 390.602,85

14 acertos

213 apostas ganhadoras, R$ 2.197,19

13 acertos

8518 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

104608 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

563640 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.



