A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (19), o sorteio do concurso 6831 da Quina , com prêmio estimado em R$ 1.978.682,99 milhões para quem acertar as seis dezenas.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
28-68-66-21-79
- CONFIRA : Resultados anteriores das loterias.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 14.611,96
3 acertos
1.739 apostas ganhadoras, R$ 176,05
2 acertos
51.662 apostas ganhadoras, R$ 5,92
Lotomania
O concurso 2825 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.971.112,42. Não houve ganhadores e o prêmio acumulou. Veja os números:
57-95-60-50-03-61-53-91-38-89-84-62-59-28-80-30-45-29-54-83
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 130.902,38
18 acertos
66 apostas ganhadoras, R$ 2.479,22
17 acertos
524 apostas ganhadoras, R$ 312,26
16 acertos
3308 apostas ganhadoras, R$ 49,46
15 acertos
13658 apostas ganhadoras, R$ 11,98
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena
O concurso 2862 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 10.423.265,41 e o 2º sorteio avaliado em R$ 168.399,43. Não houve ganhadores e o prêmio acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 20-04-44-42-02-46
2º sorteio: 19-07-35-02-03-22
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
25 apostas ganhadoras R$ 6.123,62
4 acertos
1.433 apostas ganhadoras R$ 122,09
3 acertos
26.674 apostas ganhadoras R$ 3,27
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
53 apostas ganhadoras R$ 2.599,65
4 acertos
1.794 apostas ganhadoras R$ 97,52
3 acertos
31.556 apostas ganhadoras R$ 2,77
Super sete
O concurso 748 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.250.000,00. Não houve ganhadores e o prêmio acumulou. Veja os números:
Coluna 1 - 3
Coluna 2- 6
Coluna 3 - 8
Coluna 4 - 0
Coluna 5- 3
Coluna 6- 3
Coluna 7 - 7
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 25.231,22
5 acertos
33 apostas ganhadoras, R$ 1.092,26
4 acertos
493 apostas ganhadoras, R$ 73,11
3 acertos
4.521 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3491 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Houve 4 ganhadores. Veja os números:
15-04-21-22-01-10-12-09-13-08-24-02-17-25-23
Premiação
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 390.602,85
14 acertos
213 apostas ganhadoras, R$ 2.197,19
13 acertos
8518 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
104608 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
563640 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.