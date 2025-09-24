Agência Brasil Reais

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta quarta-feira (24) um projeto que altera a tabela do Imposto de Renda a partir de 2026. Pelo texto, trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, o equivalente a R$ 60 mil por ano, ficarão isentos da cobrança.

Atualmente, a isenção vale apenas para quem ganha até R$ 3.036 mensais, valor correspondente a dois salários mínimos. O projeto também prevê um desconto progressivamente menor para contribuintes com rendimentos entre R$ 5.001 e R$ 7.350.

A medida aprovada no colegiado é semelhante a uma proposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em tramitação na Câmara dos Deputados. No Senado, o texto foi originalmente apresentado em 2019 pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) e passou recentemente a ter Renan Calheiros (MDB-AL) como relator. Foi ele quem articulou a votação da matéria, em meio a divergências políticas.





A disputa envolve justamente Renan Calheiros e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adversários históricos em Alagoas. Lira é responsável pela relatoria do projeto enviado pelo Executivo ao Congresso.

Nesta terça-feira (23), o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), que preside a Câmara, afirmou que o texto do governo será levado a votação na próxima semana.