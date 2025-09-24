Ministério do Turismo/ Marco Ankosqui Taxa de turismo no Brasil: o que é, como funciona e leis

A taxa de turismo é uma cobrança feita por municípios que recebem grande fluxo de visitantes, com a justificativa de custear serviços impactados pela atividade turística, como limpeza urbana, conservação de áreas naturais, banheiros públicos, sinalização e infraestrutura viária.

No Brasil, cidades como Aparecida do Norte (SP), Ubatuba (SP) e Ilhabela (SP) já adotaram a cobrança. No exterior, locais famosos como Veneza (Itália) e Barcelona (Espanha) também aplicam taxas semelhantes.

Maristela Colucci/ Ministério do Turismo Ilhabela





Quando a taxa de turismo é considerada legal?

Em entrevista ao iG, Caio Augusto Takano, professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, disse que a validade da taxa de turismo depende de requisitos constitucionais bem claros:

“De uma forma geral, é necessário que seja instituída por lei e se prestar a remunerar especificamente um serviço público ou uma fiscalização relacionada ao turismo. Além disso, é indispensável que o serviço público seja específico e divisível, para que seja possível delimitar quem é o beneficiário e em que medida ele usufrui do serviço” , explicou Takano.



Isso significa que a taxa não pode custear serviços públicos gerais, como saúde ou segurança, que beneficiam toda a população de forma indistinta.

FreePik Veneza





Quais os riscos de questionamentos judiciais contra a taxa de turismo?

Ainda de acordo com Takano, muitos municípios desenham mal a cobrança, o que gera ações na Justiça:

“Os questionamentos judiciais contra taxas de turismo decorrem justamente porque, muitas vezes, as pretensas taxas exigidas pelos municípios não observam esses requisitos. Quando se tenta custear serviços públicos gerais e indivisíveis, o risco de invalidação aumenta consideravelmente” , destacou.

Na prática, a maioria das taxas de turismo já analisadas pelo Judiciário foi considerada inconstitucional, como em casos de Olímpia, Campos do Jordão e Ilhabela.

Ken Chu/Secretaria Turismo SP Aparecida do Norte





Qual a diferença entre taxa, tarifa e imposto?

Os conceitos costumam gerar confusão, mas Takano esclarece:

Tarifa: não é tributo, mas um preço público, como a tarifa de ônibus ou de energia elétrica;

não é tributo, mas um preço público, como a tarifa de ônibus ou de energia elétrica; Taxa: é tributo, mas só pode ser cobrada para custear serviços públicos específicos e divisíveis ou para o exercício do poder de polícia;

é tributo, mas só pode ser cobrada para custear serviços públicos específicos e divisíveis ou para o exercício do poder de polícia; Imposto: tributo destinado a custear genericamente os gastos do Estado, sem vinculação direta.



Como a taxa de turismo pode beneficiar a cidade sem afastar visitantes?

Do ponto de vista econômico, o impacto depende mais da gestão do que do valor em si. É o que explicou ao Portal iG Maurício Takahashi, professor de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie:

“O segredo está em cobrar um valor que o turista mal sinta no bolso e garantir que esse dinheiro volte em forma de serviço de qualidade. Se o valor for pequeno perto do custo total da viagem, dificilmente o visitante muda de ideia por causa disso.”

Segundo ele, estudos mostram que pequenos acréscimos não reduzem significativamente o fluxo turístico, especialmente em destinos com forte apelo, como Aparecida (turismo religioso) ou áreas de conservação ambiental.

Rogerio Cassimiro/ Ministério do Turismo Praia do Prumirim - Ubatuba





Transparência é a chave para aceitação social

Para que a taxa seja bem recebida pela população e pelos turistas, Takahashi defende regras claras:

“É fundamental que a lei determine que esse dinheiro só pode ser usado para o que o turista realmente percebe, como limpeza urbana, conservação de áreas naturais e banheiros públicos. Além disso, a prefeitura precisa mostrar, a cada três meses, onde a grana da taxa está sendo gasta e se a qualidade da cidade melhorou.”

Ele também sugere a criação de comitês de governança, com representantes da sociedade civil, para acompanhar os gastos.





Modelos de sucesso: como aplicar a taxa de turismo corretamente

Segundo Takahashi, as experiências bem-sucedidas (tanto no Brasil quanto no exterior) seguem dois princípios:

Governabilidade : decisões compartilhadas entre poder público e sociedade;

: decisões compartilhadas entre poder público e sociedade; Visibilidade: prestação de contas clara sobre onde o dinheiro foi aplicado.

“Não basta dizer quanto arrecadou, tem que dizer o que melhorou. Quando o turista vê o retorno, ele se torna mais favorável à cobrança” , concluiu o economista.