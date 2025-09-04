Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

As dezenas do concurso 2909 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (04), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 32.328.651,54. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55

4 acertos

4.834 apostas ganhadoras, R$ 613,82





Quina

O concurso 6818 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.437.002,04. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

36 - 13 - 63 - 53 - 06.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 6.765,69

3 acertos

3.349 apostas ganhadoras, R$ 94,27

2 acertos

76.348 apostas ganhadoras, R$ 4,13

Dia de Sorte

O concurso 1111 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

13 - 06 - 15 - 30 - 08 - 09 - 11.

Mês da Sorte: 06 - Junho.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 2.795,14

5 acertos

1.146 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

14.881 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Junho

38.376 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2290 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 21.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

74 - 56 - 49 - 53 - 10 - 54 - 66.

Time do Coração: 55 - Novorizontino/SP.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 242.531,59

5 acertos

187 apostas ganhadoras, R$ 1.852,80

4 acertos

3.875 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

37.358 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

NOVORIZONTINO /SP

10.002 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

