Divulgação Labubu Vitton? Grife italiana entra na febre dos bonecos chineses

A Louis Vuitton anunciou o lançamento de uma coleção inédita de pendentes que marca a entrada da grife na febre mundial dos “monstrinhos” colecionáveis, tendência que ganhou força com o sucesso das figuras Labubu . A marca do grupo LVMH aposta em acessórios sofisticados e pensados para as redes sociais, unindo diversão ao estilo refinado que sempre acompanhou a maison.

O primeiro destaque da coleção é a Vivienne Fashionista, releitura da mascote criada em 2017. A personagem aparece com design mais ousado, trazendo como novidade um anel de pele inspirado no clássico monograma floral da Louis Vuitton. A peça será lançada em oito versões diferentes, que variam entre cores intensas, como o vermelho, e tons mais discretos. Produzidos em couro de alta qualidade, os modelos contam ainda com detalhes preciosos, como pérolas, aplicações de strass e outros elementos decorativos.

Versáteis, os pendentes podem ser usados de diferentes formas, desde adornar bolsas e lenços até acessórios esportivos, como raquetes, ou até mesmo óculos de sol, transformando itens do dia a dia em declarações de estilo.





A grande novidade, porém, é a chegada do Louis Bear, um ursinho de pelúcia com identidade própria. O personagem foi criado em quatro versões, cada uma com visual completo: camisas, bonés, óculos escuros, mini bolsas e colares com pingentes da marca.

Um dos modelos faz referência direta ao icônico Millionaire Speedy amarelo usado por Pharrell Williams, reforçando a conexão da grife com a cultura pop contemporânea.