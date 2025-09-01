Reprodução Quina





As dezenas do concurso 6815 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (01), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 9.148.942,54. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou, com estimativa de R$ 10.500.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

66 - 26 - 04 - 74 - 14.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

58 apostas ganhadoras, R$ 9.170,80

3 acertos

4.440 apostas ganhadoras, R$ 114,09

2 acertos

113.573 apostas ganhadoras, R$ 4,46





Super sete

O concurso 740 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 4;

COLUNA 2 - 9;

COLUNA 3 - 0;

COLUNA 4 - 7;

COLUNA 5 - 5;

COLUNA 6 - 4;

COLUNA 7 - 5.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 12.136,79

5 acertos

16 apostas ganhadoras, R$ 2.167,28

4 acertos

425 apostas ganhadoras, R$ 81,59

3 acertos

4.068 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla Sena

O concurso 2854 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 5.957.196,87 e o 2º sorteio avaliado em R$ 127.871,72. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 36 - 27 - 29 - 23 - 28 - 21.

2º sorteio: 09 - 08 - 44 - 02 - 31 - 42.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

35 apostas ganhadoras R$ 3.321,34

4 acertos

1.246 apostas ganhadoras R$ 106,62

3 acertos

20.231 apostas ganhadoras R$ 3,28

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

15 apostas ganhadoras R$ 6.974,83

4 acertos

1.019 apostas ganhadoras R$ 130,37

3 acertos

20.672 apostas ganhadoras R$ 3,21

Lotomania

O concurso 2817 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.057.156,61. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

16 - 85 - 54 - 04 - 87 - 97 - 84 - 72 - 73 - 20 - 93 - 01 - 49 - 00 - 94 - 98 - 65 - 26 - 35 - 09.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

Não houve acertador

18 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 2.880,48

17 acertos

524 apostas ganhadoras, R$ 302,34

16 acertos

3210 apostas ganhadoras, R$ 49,35

15 acertos

14130 apostas ganhadoras, R$ 11,21

0 acertos

Não houve acertador

Como jogar

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.