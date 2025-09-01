As dezenas do concurso 6815 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (01), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 9.148.942,54. O concurso não teve ganhadores e o valor acumulou, com estimativa de R$ 10.500.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
66 - 26 - 04 - 74 - 14.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
58 apostas ganhadoras, R$ 9.170,80
3 acertos
4.440 apostas ganhadoras, R$ 114,09
2 acertos
113.573 apostas ganhadoras, R$ 4,46
Super sete
O concurso 740 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 4;
COLUNA 2 - 9;
COLUNA 3 - 0;
COLUNA 4 - 7;
COLUNA 5 - 5;
COLUNA 6 - 4;
COLUNA 7 - 5.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 12.136,79
5 acertos
16 apostas ganhadoras, R$ 2.167,28
4 acertos
425 apostas ganhadoras, R$ 81,59
3 acertos
4.068 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Dupla Sena
O concurso 2854 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 5.957.196,87 e o 2º sorteio avaliado em R$ 127.871,72. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 36 - 27 - 29 - 23 - 28 - 21.
2º sorteio: 09 - 08 - 44 - 02 - 31 - 42.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
35 apostas ganhadoras R$ 3.321,34
4 acertos
1.246 apostas ganhadoras R$ 106,62
3 acertos
20.231 apostas ganhadoras R$ 3,28
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
15 apostas ganhadoras R$ 6.974,83
4 acertos
1.019 apostas ganhadoras R$ 130,37
3 acertos
20.672 apostas ganhadoras R$ 3,21
Lotomania
O concurso 2817 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.057.156,61. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
16 - 85 - 54 - 04 - 87 - 97 - 84 - 72 - 73 - 20 - 93 - 01 - 49 - 00 - 94 - 98 - 65 - 26 - 35 - 09.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
Não houve acertador
18 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 2.880,48
17 acertos
524 apostas ganhadoras, R$ 302,34
16 acertos
3210 apostas ganhadoras, R$ 49,35
15 acertos
14130 apostas ganhadoras, R$ 11,21
0 acertos
Não houve acertador
Como jogar
Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.