Marcello Casal Jr/Agência Brasil A +Milionária é uma loteria mais recente, criada para oferecer prêmios ainda maiores que a Mega-Sena. No entanto, isso vem com um aumento significativo na dificuldade de ganhar.

Oito jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

+Milionária

A +Milionária acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 152 milhões no concurso 282. A +Milionária será sorteada nesta quarta-feira (03).

Mega-Sena

A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor sorteado nesta terça-feira (02), no concurso 2909, será de R$ 14 milhões.

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 6815, será de R$ 9,5 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (01).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 3,2 milhões no concurso 2817, que será sorteado nesta segunda-feira (01).

Timemania

A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 2289, será de R$ 20 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (02).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (01) agora está em R$ 6 milhões para o concurso 2854.

Dia de Sorte

A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (02) agora está em R$ 1,7 milhão para o concurso 1110.

Super Sete

A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor acumulado de R$ 500 mil para a próxima premiação, de número 740, que será realizada nesta segunda-feira (01).





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.