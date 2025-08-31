Oito jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.
Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.
+Milionária
A +Milionária acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 152 milhões no concurso 282. A +Milionária será sorteada nesta quarta-feira (03).
Mega-Sena
A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor sorteado nesta terça-feira (02), no concurso 2909, será de R$ 14 milhões.
Quina
A Quina também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 6815, será de R$ 9,5 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (01).
Lotomania
A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 3,2 milhões no concurso 2817, que será sorteado nesta segunda-feira (01).
Timemania
A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 2289, será de R$ 20 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (02).
Dupla Sena
A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (01) agora está em R$ 6 milhões para o concurso 2854.
Dia de Sorte
A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (02) agora está em R$ 1,7 milhão para o concurso 1110.
Super Sete
A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor acumulado de R$ 500 mil para a próxima premiação, de número 740, que será realizada nesta segunda-feira (01).
Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.