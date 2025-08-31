O sonho de ser milionário quase se tornou realidade para alguns brasileiros que apostaram na mega-sena. Ao todo 29 jogos acertaram cinco das seis dezenas sorteadas na noite de sábado (30) e quase ganharam o prêmio de R$ 8.377.374,40.
O sorteio, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e transmitido ao vivo pelos canais da Caixa, revelou as dezenas que dariam direito ao prêmio milionário, que foram: 20-35-36-37-38-50.
Em todo o Brasil, 29 apostas acertaram cinco desses números e ganharam R$ 54.694,54. São Paulo foi o estado que registrou maior quantidade de ganhadores da quina da mega-sena. Oito jogos, feitos em Barueri, Bauru, Capivari, Mogi Guaçu, Osasco, Ribeirão Preto e na capital levaram a bolada.
Os outos locais de registro dos jogos vencedores da quina da mega-sena foram: Rio Branco, Maceió, Castro Alves (BA), Salvador, Vitória da Conquistas (BA), Brasília, Linhares (ES), Juiz de Fora (MG), Lagoa Formosa (MG), Uberaba (MG), Gloria de Dourados (MS), Cambe (PR), Francisco Beltrão (PR), Planalto (PR), Marica (RJ), Quimados (RJ), Rio de Janeiro, Teresópolis (RJ), Canelinha (SC), Canoinha (SC) e Palhoça (SC).
Também tiveram acertos na quadra, em que 2.049 jogos marcaram quatro números sorteados e embolsaram R$ 1.319,99. Por outro lado, ninguém marcou as seis dezenas e, com isso, o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
O próximo sorteio da mega-sena está previsto para terça-feira (2), com prêmio estimado de R$ 14 milhões.
Veja os locais e lotérias em que foram registrados os jogos que acertaram a quina do concurso 2908 da mega-sena:
- Rio Branco/AC - Imperatriz S.E.R. Servicos Ltda
- Maceió/AL - Loterias Trilha Da Sorte
- Castro Alves/BA - Ibc - Internet Banking Caixa
- Salvador/BA - Loterica Sao Joaquim
- Vitória Da Conquista/BA - A Milionária Jose Goncalves
- Brasília/DF - Casa Lot Olímpica
- Linhares/ES - Casa Lotérica Movelar Ltda
- Juiz De Fora/MG - Ibc - Internet Banking Caixa
- Lagoa Formosa/MG - Lotérica Lagoense
- Uberaba/MG - Ibc - Internet Banking Caixa
- Glória De Dourados/MS - Lotérica Trevo Da Sorte
- Cambé/PR - Lotérica Super Sorte
- Francisco Beltrão/PR - Lotérica Sudoeste
- Planalto/PR - Bola Da Sorte Lotérica
- Marica/RJ - Lotozeca
- Queimados/RJ - Loterias Em Canais Eletrônicos
- Rio De Janeiro/RJ - Mantovani Loterias
- Teresópolis/RJ - Ibc - Internet Banking Caixa
- Canelinha/SC - Cor Da Sorte Loterias Ltda
- Canoinhas/SC - Loterias Em Canais Eletrônicos
- Palhoça/SC - Loterias Em Canais Eletrônicos
- Barueri/SP - Zélia Lots
- Bauru/SP - Arruda E Teixeira
- Capivari/SP - Boa Sorte Capivari Loterias
- Mogi Guaçu/SP - Loterica Da Capela
- Osasco/SP - Destino Da Sorte
- Ribeirão Preto/SP - Loterica 13 De Ouro
- São Paulo/SP - Loterica Arnatto
- São Paulo/SP - Loterica Faria Lima